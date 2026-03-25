Armata iraniană râde de Casa Albă: „SUA negociază cu ele însele”

Declarațiile vin la o zi după ce președintele Donald Trump a declarat că Teheranul dorește să încheie un acord pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene a ironizat conducerea SUA.

„Nivelul luptei voastre interne a ajuns la stadiul în care negociați cu voi înșivă?”, a declarat Ebrahim Zolfaghari, purtătorul de cuvânt al comandamentului unificat al forțelor armate iraniene, pentru sediul central Khatam al-Anbiya, citat de France24.

„Oameni ca noi nu se pot înțelege niciodată cu oameni ca voi”, a continuat acesta.

Zolfaghari a declarat că investițiile americane și prețurile la energie dinainte de război nu se vor întoarce atâta timp cât Washingtonul nu acceptă că stabilitatea regională este garantată de forțele armate iraniene.

Reamintim că Washington-ul a elaborat un plan de 15 puncte, menit să pună capăt războiului. Planul a fost trimis la Teheran, prin intermediul Pakistanului. Nu este cert dacă Israelul, care desfășoară atacuri la comun cu SUA, a fost de acord cu planul lui Donald Trump.

