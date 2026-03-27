Armata SUA crește vârsta de recrutare

Aceeași vârstă maximă este folosită și de forțele aeriene, forțele spațiale (US Space Force) și de Garda de Coastă, în timp ce marina militară recrutează până la 41 de ani, iar pușcașii marini - până la 28.

Vârsta minimă este de 17 ani, cu acordul părinților. US Army dă o șansă și fumătorilor de marijuana, dar numai celor prinși o singură dată.

Nu este necesar ca noii recruţi să aibă deja experienţă militară. Ei pot opta pentru armata propriu-zisă, Garda Naţională şi rezerva armatei.

Oficialii militari americani se confruntă cu dificultăți în atingerea țintelor anuale de recrutare, în condițiile în care tot mai puțini tineri îndeplinesc criteriile fizice și medicale sau își manifestă interesul pentru o carieră militară. De exemplu, în 2022–2024, armata SUA nu și-a atins obiectivele de recrutare, lipsind zeci de mii de soldați față de ținte.

Serviciul militar nu este obligatoriu în SUA, dar există totuși un sistem de evidență numit în care trebuie să se înregistreze bărbații între 18 și 25 de ani. Reintroducerea recrutării obligatorii s-ar face doar în situații excepționale, cum ar fi un război major, și ar necesita aprobarea Congresului.