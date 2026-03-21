Jurnalul.ro Ştiri Externe Atac aerian asupra centralei nucleare de la Natanz, principala unitate de îmbogățire a uraniului din Iran

Atac aerian asupra centralei nucleare de la Natanz, principala unitate de îmbogățire a uraniului din Iran

de Redacția Jurnalul    |    21 Mar 2026   •   12:20
Atac aerian asupra centralei nucleare de la Natanz, principala unitate de îmbogățire a uraniului din Iran
Sursa foto: Hepta/Nu s-au înregistrat scurgeri de radiații după atacul asupra centralei nucleare de la Natanz.

Centrala nucleară de la Natanz, principala unitate de îmbogățire a uraniului din Iran, a fost lovită sâmbătă într-un atac aerian, potrivit agenției iraniene Mizan. Agenția a precizat că nu s-au înregistrat scurgeri de radiații.

Imaginile din satelit arată că mai multe clădiri ale centralei de la Natanz au fost avariate în atac, care survine în contextul războiului SUA și Israeului asupra Iranului, potrivit AP.

Centrala de la Natanz, situată la aproximativ 220 km sud-est de Teheran, a mai fost vizată în trecut de atacuri aeriene israeliene, în timpul conflictului de 12 zile dintre Iran și Israel,din iunie 2025 dar și de operațiuni ale Statelor Unite ale Americii.

Agenția internațională pentru energie nucleară (IAEA) a transmis că nu se așteaptă la scurgeri de radiații în urma atacului recent, similar cu concluziile pentru atacul anterior.

Războiul din Orientul Mijlociu, cu atacuri aeriene americane și israeliene împotriva Iranului, continuă să afecteze infrastructura nucleară a Iranului și să genereze tensiuni internaționale.

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: iran imbogatirea uraniului centrala nucleara natanz
TOP articole pe Jurnalul.ro:
