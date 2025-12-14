Atac armat la Universitatea Brown din SUA. Sunt 2 morți și mai mulți răniți

Ofițerii au percheziționat clădirile din campusul Ivy League mai mult de două ore după ce împușcăturile au izbucnit în a doua zi a examenelor finale.

Suspectul era un bărbat îmbrăcat în negru și a fost văzut ultima dată părăsind clădirea, a declarat Timothy O'Hara, șeful adjunct al poliției.

Primarul Brett Smiley a declarat că în zonă era în vigoare o măsură de adăpostire la fața locului și a încurajat persoanele care locuiesc în apropierea campusului să rămână în interior și să nu se întoarcă acasă până la ridicarea acesteia.

„Avem toate resursele disponibile” pentru a găsi suspectul, a spus Smiley, potrivit AP.

Oficialii universității au spus inițial studenților și personalului că un suspect era în custodie, înainte de a spune mai târziu că nu era cazul și că poliția încă căuta suspecți, potrivit alertelor emise prin sistemul de notificare de urgență al Brown.

Primarul a spus că o persoană despre care se credea inițial că ar fi implicată a fost reținută, dar ulterior s-a stabilit că nu are nicio implicare.

„Încă primim informații despre ceea ce se întâmplă, dar le spunem oamenilor să-și închidă ușile și să rămână vigilenți”, a spus John Goncalves, membru al Consiliului din Providence, al cărui district include campusul Brown.

„Ca absolvent al Brown, ca persoană care iubește comunitatea Brown și reprezintă această zonă, sunt profund îndurerat. Sunt alături de toate familiile și persoanele afectate”.

Împușcăturile au avut loc în apropierea clădirii Barus & Holley, un complex de șapte etaje care găzduiește Facultatea de Inginerie și Departamentul de Fizică al universității. Potrivit site-ului web al universității, clădirea include peste 100 de laboratoare, zeci de săli de clasă și birouri.

Președintele Donald Trump a declarat că a fost informat despre împușcături. „Dumnezeu să binecuvânteze victimele și familiile victimelor”, a transmis Trump.

Oficialii au avertizat că informațiile rămân preliminare, deoarece anchetatorii încearcă să stabilească ce s-a întâmplat.

