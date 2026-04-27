Val de conspirații după atacul de la Casa Albă: cum a explodat teoria „steag fals” în câteva ore

Teorii conspiraționiste despre un „steag fals” explodează online după atacul de la dineul corespondenților de la Casa Albă

Un val de dezinformare și teorii conspiraționiste s-a răspândit cu o viteză alarmantă după incidentul armat de la dineul Asociației Corespondenților de la Casa Albă. Deși autoritățile au prezentat rapid dovezi clare, internetul a fost inundat de speculații privind o presupusă înscenare.

Explozie de teorii conspiraționiste imediat după incident

La doar câteva minute după primele informații despre focurile de armă trase în timpul dineului organizat de Asociația Corespondenților de la Casa Albă, rețelele sociale au fost invadate de afirmații nefondate. Cea mai răspândită teorie susținea că atacul ar fi fost un „steag fals”, adică o operațiune înscenată cu scop politic, potrivit NBC News.

Deși jurnaliștii prezenți la eveniment și autoritățile au furnizat rapid informații verificate despre suspect, valul de speculații a continuat să crească pe parcursul întregii zile de duminică. Ritmul de propagare a acestor teorii a atras atenția chiar și președintelui Donald Trump, care a remarcat că, de data aceasta, conspirațiile au apărut „în mai puțin de două-trei ore”.

Ce spun autoritățile despre atacator

Nu există nicio dovadă care să susțină ideea că incidentul ar fi fost regizat. Potrivit autorităților, suspectul, Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, din California, a încercat să pătrundă înarmat la eveniment, fiind oprit de forțele de ordine.

Un oficial guvernamental a declarat că fratele acestuia a informat anchetatorii despre mesaje și texte trimise anterior de Allen, în care acesta își exprima opinii anti-Trump. Aceste detalii întăresc ipoteza unui atac individual, fără legături cu o conspirație organizată.

Rețelele sociale amplifică dezinformarea

Platforme precum Reddit, Instagram și X (fostul Twitter) au jucat un rol major în răspândirea teoriilor conspiraționiste. Termeni precum „staged” (înscenat) au devenit rapid virali, iar unele postări au adunat milioane de vizualizări.

În paralel, au circulat imagini false ale suspectului și videoclipuri modificate cu ajutorul inteligenței artificiale. Un clip care sugera, în mod absurd, implicarea călătoriei în timp în incident a depășit 1,2 milioane de vizualizări în doar câteva ore.

Lipsa de încredere în instituții, un factor-cheie

Experții atrag atenția că fenomenul nu este întâmplător. Creșterea neîncrederii în instituții și polarizarea politică au transformat reacțiile conspiraționiste într-un reflex pentru o parte a societății.

Profesorul Michael Barkun subliniază că societatea actuală este „saturată de conspiraționism”, iar Mark Fenster, specialist în comunicare și transparență guvernamentală, explică faptul că internetul accelerează și amplifică aceste fenomene într-un mod fără precedent.

Impactul periculos al teoriilor conspiraționiste

Răspândirea rapidă a acestor idei are consecințe serioase asupra funcționării societății. Potrivit experților, suspiciunea generalizată afectează capacitatea instituțiilor și a actorilor politici de a colabora și de a lua decizii eficiente.

Într-un climat în care tot mai mulți oameni resping informațiile oficiale și preferă explicații alternative, procesul democratic devine mai fragil. Incidentul de la dineul corespondenților nu este doar un episod de violență, ci și un exemplu clar al modului în care dezinformarea poate domina rapid spațiul public.