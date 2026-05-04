Atac cu drone asupra Moscovei. Explozie la o clădire rezidențială

Imaginile video postate pe rețelele de socializare par să arate o dronă zburând la joasă altitudine spre Moscova. Locuitorii au declarat că au auzit explozii puternice în capitală la scurt timp după aceea, potrivit The Kyiv Independent.

Fotografiile par să arate pagube la etajul superior al unui bloc de apartamente din oraș, despre care se spune că ar fi clădirea de pe strada Mosfilmovskaia, situată la vest de centrul orașului.

De asemenea, au fost văzute resturi de dronă împrăștiate pe strada de dedesubt, în timp ce echipele de urgență lucrau la fața locului.

Într-o postare pe rețelele de socializare, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a confirmat atacul, afirmând că nu s-au înregistrat victime în urma acestuia.

Rusia a raportat anterior multiple atacuri cu drone împotriva Moscovei, deși capitala este bine apărată împotriva amenințărilor aeriene.

Capitala rusă a suferit rareori daune la infrastructura civilă, în ciuda intensificării atacurilor ucrainene din ultimele câteva luni.

Armata ucraineană nu a comentat încă atacul raportat, iar amploarea pagubelor cauzate nu a fost clară.

Ucraina lansează în mod regulat atacuri cu drone împotriva instalațiilor militare și industriale din Rusia.

Atacul asupra Moscovei are loc cu doar câteva zile înainte de parada de Ziua Victoriei din 9 mai, care urmează să se desfășoare în Piața Roșie, situată la mai puțin de 10 kilometri de locul atacului.

Ministerul Apărării al Rusiei a declarat pe 28 aprilie că parada nu va include echipament militar, ceea ce reprezintă o schimbare notabilă pentru un eveniment în cadrul căruia, de obicei, echipamentul militar este expus în întregime.

❗️????????⚔️???????? - Residents of Moscow reported explosions and a drone attack overnight on Mosfilmovskaya Street in the city's western district.



Moscow Mayor Sergey Sobyanin confirmed the strike, stating that preliminary information showed a drone hitting a residential building in the… pic.twitter.com/4pnWNh84u9 — ????????The Informant (@theinformant_x) May 4, 2026

(sursa: Mediafax)