Atac ȘOC al Israelului în sudul Libanului. IDF acuză refacerea infrastructurii grupării Hezbollah

Raidurile aeriene efectuate înainte de răsărit asupra satului Msayleh au lovit un loc unde se vindeau utilaje grele, distrugând un număr mare de vehicule.

Un vehicul care transporta legume și care se afla întâmplător în zonă în momentul atacurilor a fost lovit, ucigând o persoană și rănind o alta, potrivit postului de televiziune Al-Manar al Hezbollah.

Ministerul Sănătății a declarat ulterior că persoana ucisă era un cetățean sirian, iar răniții erau un cetățean sirian și 6 libanezi, dintre care două femei.

Armata israeliană a declarat că în locul respectiv erau depozitate utilaje destinate reconstrucției infrastructurii grupării militante Hezbollah, potrivit AP.

De la sfârșitul războiului de 14 luni dintre Israel și Hezbollah, care s-a încheiat cu un armistițiu negociat de SUA, Israelul a efectuat aproape zilnic atacuri aeriene, ucigând zeci de persoane. Israelul acuză Hezbollah că încearcă să-și reconstruiască capacitățile după ce grupul a suferit pierderi grele în timpul războiului.

La începutul lunii octombrie, șeful ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, a solicitat eforturi reînnoite pentru a pune capăt definitiv ostilităților din Liban după război. El a declarat că, până la sfârșitul lunii septembrie, au verificat 103 civili uciși în Liban de la încetarea focului.

Cel mai recent război dintre Israel și Hezbollah a ucis peste 4.000 de persoane în Liban, inclusiv sute de civili, și a provocat distrugeri estimate la 11 miliarde de dolari, potrivit Băncii Mondiale. În Israel, 127 de persoane au murit, inclusiv 80 de soldați.