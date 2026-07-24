Americanii atacă, Teheranul nu se predă. Războiul, la borna 13

Potrivit comunicatului Comandamentului Central al Statelor Unite ale Americii (CENTCOM), au fost vizate centre de comandă militare, depozite de drone, rețele de comunicații, instalații de supraveghere de coastă și capacități maritime ale Iranului. Acțiunea militară s-a încheiat la ora 04:00.

CENTCOM afirmă că obiectivul operațiunilor este diminuarea amenințării pe care Iranul o reprezintă pentru navigatorii civili și pentru navele comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante culoare maritime pentru transportul mondial de petrol.

„Strâmtoarea internațională rămâne deschisă navigației, în pofida atacurilor recente ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran. Navele comerciale continuă să tranziteze liber strâmtoarea, cu sprijinul armatei americane”, se arată în comunicat.

Comandamentul american precizează că peste 50.000 de militari americani sunt desfășurați în prezent în Orientul Mijlociu.

Campania de atacuri aeriene a fost lansată după ce administrația de la Washington a acuzat Iranul că amenință libertatea de navigație în Golful Persic și în Strâmtoarea Ormuz, inclusiv prin atacuri asupra navelor comerciale și prin sprijinul acordat grupărilor aliate din regiune, precum rebelii houthi din Yemen. Iranul susține că acționează pentru apărarea intereselor sale de securitate.

Trump trece la noi amenințări

Între timp, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a amenințat Iranul și rebelii Houthi cu „pedepse militare majore”, după ce două petroliere saudite au fost atacate în Marea Roșie.

Incidentul amplifică tensiunile din Orientul Mijlociu și extinde conflictul într-un al doilea punct strategic pentru transportul maritim internațional.

Potrivit informațiilor disponibile, atacul a vizat două nave petroliere aparținând Arabiei Saudite, într-o zonă esențială pentru comerțul global cu petrol. Washingtonul consideră că rebelii Houthi, susținuți de Iran, sunt responsabili pentru acțiune, iar reacția administrației americane a fost una fermă.

Donald Trump a declarat că Statele Unite sunt pregătite să răspundă prin măsuri militare semnificative împotriva Iranului și a aliaților săi, avertizând că orice nouă escaladare va avea consecințe serioase, scrie Reuters.

Piața internațională a petrolului a reacționat imediat la intensificarea conflictului. Investitorii se tem că violențele ar putea afecta și alte rute maritime importante pentru transportul de țiței, ceea ce ar reduce oferta disponibilă pe piața mondială.

Ca urmare, cotația petrolului Brent a crescut cu peste 6%, depășind pragul psihologic de 100 de dolari pe baril pentru prima dată din luna mai. Este una dintre cele mai puternice creșteri înregistrate de la izbucnirea actualului conflict din Orientul Mijlociu.

Analiștii avertizează că orice perturbare suplimentară a traficului maritim prin Marea Roșie ar putea alimenta noi scumpiri ale energiei și ar avea efecte asupra economiei globale, inclusiv asupra prețurilor la carburanți și transport.

Marea Roșie reprezintă una dintre cele mai importante rute comerciale din lume, fiind traversată zilnic de nave care transportă petrol și alte mărfuri între Asia, Orientul Mijlociu și Europa. Atacurile asupra navelor comerciale din această zonă au devenit tot mai frecvente în contextul conflictului regional.

Declarațiile lui Donald Trump sporesc temerile privind o posibilă confruntare militară directă între Statele Unite și Iran. O astfel de evoluție ar putea avea consecințe majore asupra securității regionale și asupra piețelor financiare internaționale.

În același timp, investitorii urmăresc cu atenție evoluția situației, întrucât orice nou incident în Marea Roșie sau în alte puncte strategice pentru transportul maritim ar putea genera noi creșteri ale prețului petrolului și volatilitate pe piețele globale.

The U.S. is HITTING IRAN HARD Tonight



They have opened FIRE on WESTERN Iran's Khorramabad now.



2 injuries reported so far in Southern Iran's Bandar Abbas. Footage is from Bandar Abbas https://t.co/RcCuGwKgxh pic.twitter.com/MHXtutvRjs — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 23, 2026

(sursa: Mediafax)