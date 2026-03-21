Atacuri ale Iranului asupra Emiratelor Arabe Unite. Sute de rachete balistice și mii de drone interceptate de la începutul conflictului

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a publicat sâmbătă pe X un bilanț actualizat al atacurilor iraniene. Cifrele arată amploarea conflictului care a început pe 28 februarie.

În total, sistemele de apărare aeriană emiratime au interceptat 341 de rachete balistice, 15 rachete de croazieră și 1.748 de drone de la începutul „agresiunii iraniene flagrante", conform comunicatului oficial.

Emiratele, sub atac iranian: bilanțul victimelor

Atacurile au provocat moartea a doi militari emiratezi căzuți la datorie. Alte șase persoane de naționalitate pakistaneză, nepaleză, bangladeză și palestiniană au murit în urma loviturilor.

Un total de 160 de persoane au fost rănite, cu leziuni variind de la ușoare la grave.