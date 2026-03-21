Jurnalul.ro Ştiri Externe Atacuri ale Iranului asupra Emiratelor Arabe Unite. Sute de rachete balistice și mii de drone interceptate de la începutul conflictului

de Redacția Jurnalul    |    21 Mar 2026   •   20:20
Sursa foto: Hepta/Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a publicat un bilanț actualizat al atacurilor iraniene.

Emiratele Arabe Unite au interceptat, sâmbătă, trei rachete balistice și opt drone lansate din Iran.

De la începutul conflictului, sistemele de apărare aeriană ale țării au doborât 341 de rachete balistice, 15 rachete de croazieră și 1.748 de drone, potrivit Ministerului Apărării de la Abu Dhabi.

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a publicat sâmbătă pe X un bilanț actualizat al atacurilor iraniene. Cifrele arată amploarea conflictului care a început pe 28 februarie.

In total, sistemele de apărare aeriană emiratime au interceptat 341 de rachete balistice, 15 rachete de croazieră și 1.748 de drone de la începutul „agresiunii iraniene flagrante", conform comunicatului oficial.

Emiratele, sub atac iranian: bilanțul victimelor

Atacurile au provocat moartea a doi militari emiratezi căzuți la datorie. Alte șase persoane de naționalitate pakistaneză, nepaleză, bangladeză și palestiniană au murit în urma loviturilor.

Un total de 160 de persoane au fost rănite, cu leziuni variind de la ușoare la grave.

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
TOP articole pe Jurnalul.ro:
