Jurnalul.ro Ştiri Externe Atacurile asupra Iranului au ucis 200 de copii

Atacurile asupra Iranului au ucis 200 de copii

de Redacția Jurnalul    |    08 Mar 2026   •   16:26
Sursa foto: Hepta/Echipele de salvare au descoperit numeroase cadavre de copii

Ministerul Sănătății din Iran spune că atacurile aeriene ale Statelor Unite și Israel au ucis 200 de copii și aproximativ 200 de femei de la începutul războiului.

Declarația a fost făcută de Hossein Kermanpour, purtătorul de cuvânt al ministerului, într-o postare pe X.

„Aceștia se numără printre cele peste 1.200 de persoane ucise în război”, a declarat Hossein Kermanpour. El a adăugat că peste 10.000 de civili au suferit răni, inclusiv 1.400 de femei.

Oficialul iranian a precizat că infrastructura sanitară a fost grav lovită de atacuri, nouă spitale fiind scoase din funcțiune, iar 14 ambulanțe au fost „distruse”.

(sursa: Mediafax)

