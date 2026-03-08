Atacurile asupra Iranului au ucis 200 de copii

Ministerul Sănătății din Iran a transmis că atacurile aeriene ale Statele Unite și Israel au provocat moartea a 200 de copii sub 12 ani și aproximativ 200 de femei de la începutul conflictului.

Declarația a fost făcută de Hossein Kermanpour, purtătorul de cuvânt al ministerului, într-o postare pe X.

„Aceștia se numără printre cele peste 1.200 de persoane ucise în război”, a declarat Hossein Kermanpour. El a adăugat că peste 10.000 de civili au suferit răni, inclusiv 1.400 de femei.

Oficialul iranian a precizat că infrastructura sanitară a fost grav lovită de atacuri, nouă spitale fiind scoase din funcțiune, iar 14 ambulanțe au fost „distruse”.

(sursa: Mediafax)