Australia adaugă Reddit și Kick pe lista platformelor interzise minorilor sub 16 ani

Platformele se alătură Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X și YouTube în fața unei obligații legale fără precedent la nivel mondial de a închide conturile copiilor australieni mai mici de 16 ani începând cu 10 decembrie, a declarat ministrul comunicațiilor, Anika Wells.

Platformele care nu iau măsuri rezonabile pentru a exclude copiii cu vârsta sub 16 ani ar putea fi sancționate cu o amendă de până la 50 de milioane de dolari australieni (33 de milioane de dolari americani).

„Ne-am întâlnit cu mai multe platforme de socializare în ultima lună, pentru ca acestea să înțeleagă că nu există nicio scuză pentru neaplicarea acestei legi”, a declarat Wells reporterilor din Canberra, potrivit AP.

„Platformele online utilizează tehnologia pentru a viza copiii cu un control îngrozitor. Noi le cerem doar să utilizeze aceeași tehnologie pentru a asigura siguranța copiilor online”, a adăugat Wells.

Comisarul australian pentru siguranța electronică, Julie Inman Grant, care va aplica interdicția privind rețelele sociale, a declarat că lista platformelor cu restricții de vârstă va evolua odată cu noile tehnologii.

Cele nouă platforme care au în prezent restricții de vârstă îndeplinesc cerința cheie ca „singurul lor scop sau scopul lor principal să fie facilitarea interacțiunii sociale online”, se arată într-o declarație a guvernului.

Inman Grant a declarat că va colabora cu academicieni pentru a evalua impactul interdicției, inclusiv dacă copiii dorm sau interacționează mai mult sau devin mai activi fizic.

„Vom căuta, de asemenea, consecințe neintenționate și vom aduna dovezi”, astfel încât alții să poată învăța din realizările Australiei, a spus Inman Grant.

Măsura luată de Australia este urmărită cu atenție de țările care împărtășesc îngrijorările cu privire la impactul rețelelor sociale asupra copiilor mici.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat în septembrie, la un forum al Națiunilor Unite din New York, că a fost „inspirată” de măsura „de bun simț” a Australiei de a legifera restricția de vârstă.

Criticii legislației se tem că interzicerea accesului copiilor mici la rețelele sociale va avea un impact asupra confidențialității tuturor utilizatorilor, care trebuie să demonstreze că au peste 16 ani.

(sursa: Mediafax)