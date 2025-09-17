Avioanele militare britanice sunt pregătite să doboare drone deasupra Poloniei

Avioanele de vânătoare britanice, cu baza la Coningsby în Lincolnshire, se vor alătura noii misiuni Eastern Sentry a NATO, lucrând alături de omologii săi francezi, germani și danezi, care acționează ca întăriri pentru avioanele F-35 olandeze și F-16 poloneze.

John Healey, secretarul britanic al apărării, a declarat că NATO „răspunde cu unitate și forță” amenințărilor și că Typhoon-urile vor fi pregătite să atace dronele rusești care survolează țările NATO, dacă va fi necesar.

„Dacă aveți drone care pun în pericol viețile polonezilor, atunci NATO va lua măsuri pentru a le elimina”, a spus Healey, adăugând că avioanele Typhoon făceau parte dintr-o misiune mai amplă „de apărare a spațiului aerian NATO”.

Ministrul a vorbit în timpul unei vizite la un sit industrial neutilizat din Swindon, unde Tekever, un producător de drone, intenționează să construiască o fabrică, să investească până la 400 de milioane de lire sterline și să creeze sute de locuri de muncă pentru furnizarea de drone de recunoaștere armatei europene.

În weekend, România a devenit al doilea aliat NATO din Europa de Est care a detectat o dronă rusească care a trecut în spațiul său aerian într-o săptămână - iar Healey a declarat că misiunea Typhoons își va extinde operațiunile în țară dacă va fi necesar.

El a spus: „Acestea sunt desfășurate ca parte a misiunii NATO Eastern Sentry pentru poliția aeriană. Ceea ce decide NATO și unde decide să le desfășoare va fi pentru NATO. Aceasta face parte din contribuția noastră la alianță.”

Miercurea trecută, 19 drone rusești neînarmate au trecut granița cu Polonia, în cadrul unui atac mai amplu asupra Ucrainei, determinând NATO să mobilizeze avioane de luptă și să activeze sistemele de apărare aeriană Patriot într-o operațiune defensivă majoră.

Vineri, liderii NATO au anunțat crearea Operațiunii Eastern Sentry, un plan de mai bună protejare a cerului membrilor alianței din Europa de Est, începând cu Polonia.

Cel mai înalt șef militar al alianței, generalul Alexus Grynkewich, a declarat că NATO „aduce resurse suplimentare” în acest efort.

SUA, însă, nu a anunțat niciun angajament suplimentar, în conformitate cu declarațiile anterioare făcute de Donald Trump și secretarul său al apărării, Pete Hegseth, conform cărora membrii europeni ai NATO sunt așteptați să preia conducerea în apărarea continentului împotriva agresiunii rusești și a consecințelor războiului din Ucraina.

Luni, fostul șef al Statului Major al Apărării, Tony Radakin, a declarat că el și Healey s-au întâlnit cu Hegseth la Bruxelles în martie și li s-a spus cu „o claritate incredibilă” că „America se concentrează mai mult pe regiunea Indo-Pacifică și pe securitatea sa internă, iar asta ar însemna că Europa ar trebui să facă mai mult și să își asume mai multă responsabilitate”.

Healey a declarat că avioanele Typhoon vor fi „operaționale și implicate în acțiune în câteva zile”.

Deși au sediul în Lincolnshire, de unde zborul durează aproximativ 90 de minute până în Polonia, acestea sunt susținute de o aeronavă Voyager dedicată realimentării aer-aer, ceea ce le permite să își prelungească misiunile, dacă este necesar.

Efortul britanic va fi susținut de 400 de militari din Regatul Unit, a adăugat ministrul. „Nu este vorba doar de câteva avioane în aer, este o operațiune semnificativă, parte a unui exercițiu NATO mult mai amplu pe flancul estic”, a spus Healey.

(sursa: Mediafax)