Care sunt adversarele româncelor în primul tur la Indian Wells

Sorana Cîrstea va juca împotriva jucătoarei din Germania Tatjana Maria. Dacă va trece de primul tur, românca de pe locul 38 WTA o va întâlni pe Diana Shnaider.

Jaqueline Cristian, numărul 35 în clasamentul WTA, va juca împotriva jucătoarei din Indonezia Janice Tjen, iar dacă va câștiga o va întâlni pe australianca Maia Join.

Gabriela Ruse o va ântâlni în primul tur pe australianca Ajla Tomljanovic, iar apoi, dacă va câștiga, pe pe chinezoaica Xinyu Wang.

Turneul de tenis de la Indian Wells, oficial cunoscut ca BNP Paribas Open 2026, începe pe 4 martie și se desfășoară până pe 15 martie 2026, reunind staruri din circuitul ATP și WTA pe hard-court în Palm Springs, California. Este primul Masters 1000 al sezonului și, cum este tradiția, atrage cei mai buni jucători mondiali - iar fanii din România pot urmări transmisiunea meciurilor în direct la televizor.

