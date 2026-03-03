Aventură în Amazon: Papagalul și antilopa te așteaptă în numărul 11, acum la chioșcuri!

Fă cunoștință cu Fred, un papagal Ara spectaculos care te va învăța totul despre viața la înălțime. În paginile revistei, copiii vor descoperi detalii incredibile despre aceste păsări inteligente.

Vei descoperi cum își folosește papagalul ciocul robust și ascuțit pentru a sparge până și nucile de cocos verzi, dar și cum ghearele sale puternice îi permit să se cațere în siguranță prin copaci. Penajul său cu nuanțe fantastice de galben, albastru, verde și negru îl face imposibil de ratat atunci când zboară prin pădurea tropicală. Mai mult, vei afla secretul din spatele capacității sale de a imita cuvinte umane, o abilitate fascinantă care se datorează sunetelor similare pe care papagalii le folosesc între ei în sălbăticie.

Surpriza pachetului - două figurine cadou!

Distracția continuă și dincolo de lectură! Acest număr vine însoțit de două figurine, perfecte pentru a întregi universul de joacă al celor mici:

Figurina Papagal - o reproducere fidelă a fascinantei păsări exotice.

Figurina Antilopă - un nou prieten din sălbăticie gata să se alăture colecției tale!

Învățare prin joacă

Revista oferă informații și curiozități, dar și povești emoționante, precum cea a lui Harry și Tom, care demonstrează prietenia incredibilă care se poate lega între oameni și animale. Este ocazia ideală pentru copii să învețe despre respectul față de natură și despre habitatele naturale, de la palmierul gigant Buriti până la solul fertil al Amazonului.

Numărul 11 este disponibil acum la chioșcurile de ziare din toată țara, la prețul de 29,99 lei.