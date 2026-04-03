Avion de luptă american doborât deasupra Iranului: Operațiune de salvare în desfășurare

Trump ironizat după prăbușirea F-15 în Iran

Un avion de vânătoare al SUA a fost doborât deasupra teritoriului iranian, confirmă surse CNN citând presa de stat de la Teheran. Forțele americane au lansat imediat operațiuni de căutare și salvare a echipajului, în timp ce Iranul publică imagini cu epava și oferă recompense pentru capturarea piloților.

Confirmări din surse multiple și locație suspectă

Trei surse americane au validat informațiile transmise inițial de agenția Tasnim, afiliată Gărzilor Revoluției. Localizarea exactă rămâne neconfirmată oficial, dar geolocalizarea imaginilor de pe rețelele sociale indică provincia Khuzestan, unde au fost observate aeronave americane la joasă altitudine. Agenția Fars anunță recompense pentru capturarea piloților, iar operațiunile de căutare iraniene nu au avut succes până acum.

Dacă se confirmă, acesta ar fi primul avion american doborât direct deasupra Iranului de la începutul ostilităților. Anterior, trei avioane SUA au fost afectate accidental de apărarea antiaeriană din Kuweit.

Pilot american salvat, Trump informat de urgență

Forțele americane au reușit să salveze unul dintre cei doi membri ai echipajului avionului de luptă doborât deasupra Iranului. Operațiunile pentru recuperarea celui de al doilea membru continuă.

Un membru al echipajului a fost salvat de forțe americane, anunță oficiali SUA pentru CBS. Casa Albă confirmă: „Președintele a fost informat”. Donald Trump a fost informat imediat, a declarat purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt. Operațiunile de căutare continuă, implicând elicoptere, avioane și drone, relatează Reuters, NYT și WSJ.

Ironia liderului iranian: Atacuri virale la adresa lui Trump

Președintele parlamentului iranian, Mohammed Bagher Ghalibaf, a ironizat SUA pe Twitter după incident:

„După ce a învins Iranul de 37 de ori la rând, acest război genial, fără strategie, pe care l-au început a fost acum retrogradat de la «schimbare de regim» la «Hei! Poate găsește cineva piloții noștri? Vă rugăm?»”.

Ghalibaf a adăugat sarcastic: „Uau. Ce progres incredibil. Niște genii absolute”.

Comentariul vine după declarația lui Trump din 31 martie, care vorbea de o "schimbare de regim" în Iran și lideri "mult mai puțin radicalizați". Contul său e activ cu meme-uri, ultima apariție TV fiind pe 17 martie. Unele zvonuri neconfirmate îl vedeau ca potențial partener al administrației Trump.

Imagini șocante publicate de Iran: Epavă de F-15E confirmată

Presa de stat iraniană a difuzat fotografii cu un scaun de catapultare avariat, analizat de CNN ca aparținând unui F-15E Strike Eagle. Fragmentele corespund arhivelor Forțelor Aeriene SUA, cu daune vizibile la structura posterioară. Televiziunea iraniană promite recompense pentru capturarea piloților vii.

Iranian state-run media has posted several images of wreckage from an American fighter jet that was allegedly downed today over Iran, with the images appearing to show the rear stabilizer and other parts of an F-15E Strike Eagle with U.S. Air Force’s 494th Fighter Squadron (494th… pic.twitter.com/q8y4FscpkP — OSINTdefender (@sentdefender) April 3, 2026

