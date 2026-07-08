x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Zbor transoceanic anulat: Întreg echipajul avionului s-a îmbătat înainte de cursă

Zbor transoceanic anulat: Întreg echipajul avionului s-a îmbătat înainte de cursă

de Redacția Jurnalul    |    08 Iul 2026   •   21:30
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Zbor transoceanic anulat: Întreg echipajul avionului s-a îmbătat înainte de cursă
Hepta/Un zbor transoceanic a fost anulat din cauza echipajului beat

Un scandal a izbucnit la o mare companie aviatică. Mai mulți membri ai unui echipaj s-au îmbătat înainte de un zbor transoceanic. Participanții la petrecere au fost suspendați, iar cursa a fost anulată.

Scandalul a izbucnit la compania British Airways, potrivit Express. Patru membri ai echipajului de cabină au fost suspendați în timp ce reprezentanții companiei fac o anchetă. Investigația a pornit în urma acuzațiilor privitoare la o petrecere nocturnă cu consum excesiv de alcool la care au participat cei patru. Petrecerea a avut loc într-o stațiune de lux din Barbados în noaptea de dinainte de zbor, iar dezvăluirea a dus la suspendarea zborului spre Londra.

Se pare că petrecerea a avut loc la un hotel de lux de pe plajă. Martorii relatează că s-a consumat foarte mult alcool și că membrii echipajului s-au îmbătat. Unei stewardese i s-a făcut rău la recepția hotelului, iar un coleg a leșinat și a avut nevoie de ajutor pentru a ajunge în cameră.

Sute de pasageri au rămas blocați duminică pe aeroportul din Bridgetown. 336 de pasageri aveau rezervare pentru a călători cu Boeingul 777-200 al companiei aeriene britanice. Ei au plecat cu același avion după ce s-a găsit un echipaj de rezervă adus de urgență de companie. Unele surse susține că paguba provocată de incident este de ordinul sutelor de mii de lire sterline.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: avion echipaj imbatat
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri