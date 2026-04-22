Șoc în K-pop: mogulul din spatele BTS, vizat de arestare într-un scandal de sute de milioane

De ce riscă arestarea Bang Si-hyuk, fondatorul Hybe și creatorul BTS

Industria K-pop este zguduită de un scandal de proporții: Bang Si-hyuk, fondatorul gigantului Hybe și omul din spatele succesului global BTS, ar putea fi arestat pentru presupuse fraude financiare de sute de milioane de dolari. Autoritățile sud-coreene susțin că acesta ar fi indus în eroare investitorii înainte de listarea companiei la bursă, potrivit BBC.

Poliția cere arestarea lui Bang Si-hyuk

Autoritățile din Coreea de Sud au făcut un pas decisiv în ancheta care îl vizează pe Bang Si-hyuk, solicitând procurorilor emiterea unui mandat de arestare. Mogulul este suspectat că, în 2019, a oferit informații false investitorilor, sugerând că listarea companiei Hybe la bursă nu era iminentă.

În realitate, spun anchetatorii, planurile pentru listarea pe piața KOSPI erau deja în desfășurare. Această strategie ar fi determinat mai mulți investitori să își vândă acțiunile în condiții dezavantajoase.

Profituri uriașe dintr-o presupusă schemă

După listarea Hybe în octombrie 2020, valoarea companiei a explodat, iar Bang Si-hyuk ar fi obținut aproximativ 200 de miliarde de woni (circa 136 de milioane de dolari) din tranzacții suspecte.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi avut legături cu un fond de investiții privat care a cumpărat acțiuni înainte de listare, pentru ca ulterior să le vândă la un preț mult mai mare. Bang ar fi încasat un comision de aproximativ 30% din aceste câștiguri.

El respinge însă toate acuzațiile și susține că a acționat legal.

Ancheta lovește în imperiul BTS

Cazul durează de mai mult timp și a inclus percheziții la sediul Hybe, înghețarea unor active și chiar apeluri publice pentru demisia lui Bang din funcția de președinte.

În plus, acesta are interdicție de a părăsi țara din august, în timp ce investigațiile continuă.

Momentul este cu atât mai delicat cu cât BTS a revenit recent pe scenă cu un turneu mondial uriaș, după o pauză de aproape patru ani. Experții estimează că Hybe ar putea încasa peste 1 miliard de dolari din acest turneu sold-out.

Anunțul revenirii trupei a dus la o creștere spectaculoasă a acțiunilor companiei, adăugând peste 1 trilion de woni la valoarea de piață.

Conflict intern exploziv: cazul NewJeans

Compania a fost zguduită recent și de un conflict major între Bang și producătoarea Min Hee-Jin, legat de managementul trupei NewJeans.

Disputa a izbucnit în 2024, când HYBE a încercat să o înlăture pe Min din funcția de CEO al Ador, subsidiara care gestionează NewJeans, acuzând-o de tentativă ilegală de preluare a controlului companiei.

La rândul său, Min a acuzat conducerea HYBE de tratament ostil și de sabotarea grupului. Conflictul a ajuns în instanță, iar un tribunal a decis că membrele NewJeans trebuie să își respecte contractele până în 2029, în ciuda dorinței de a părăsi compania.

Cine este Bang Si-hyuk

Bang Si-hyuk, în vârstă de 53 de ani, este una dintre cele mai influente figuri din industria muzicală globală. Și-a început cariera în anii ’90, cofondând JYP Entertainment alături de Park Jin-young.

Ulterior, în 2005, a pus bazele Big Hit Entertainment, companie care avea să devină Hybe. Succesul uriaș al BTS l-a transformat într-un miliardar și într-un pion-cheie al expansiunii K-pop la nivel global.

Ce riscă dacă este găsit vinovat

Conform legislației din Coreea de Sud, persoanele care obțin peste 5 miliarde de woni din activități ilegale pot primi pedepse cuprinse între cinci ani de închisoare și detenție pe viață.

Cazul lui Bang vine într-un context mai larg, în care autoritățile încearcă să combată manipularea pieței de capital. Recent, guvernul a introdus măsuri mai dure, inclusiv sancțiuni financiare semnificative și suspendarea conturilor implicate în tranzacții ilegale.

Impactul asupra industriei K-pop

Scandalul riscă să afecteze nu doar imaginea Hybe, ci întreaga industrie K-pop, deja sensibilă la controverse. De altfel, după apariția veștii, acțiunile Hybe au scăzut, iar efectul s-a resimțit și asupra altor mari companii din domeniu.

În ciuda turbulențelor, Hybe susține că nu a existat nicio încălcare a legii și că toate informațiile relevante au fost furnizate în cadrul procesului de listare.

Cazul Bang Si-hyuk ar putea deveni unul dintre cele mai mari scandaluri financiare din industria divertismentului asiatic. Cu mize de miliarde de dolari și reputații globale în joc, evoluția anchetei va fi urmărită atent atât de investitori, cât și de fanii BTS din întreaga lume.