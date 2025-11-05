Un bărbat acuzat într-o serie de violuri comise în anii 1980 continuă să fie condamnat

Jurații din comitatul Miami-Dade l-au găsit pe Robert Koehler, în vârstă de 66 de ani, vinovat de agresiune sexuală, răpire și furt, după mai puțin de două ore de deliberări. Sentința va fi pronunțată pe 24 noiembrie.

Condamnarea de luni se referă la o femeie care avea 22 de ani în 1984, când cineva a pătruns în casa ei din sud-vestul comitatului Miami-Dade și a violat-o.

Koehler a fost condamnat la 17 ani de închisoare în urmă cu aproape trei ani pentru un atac similar asupra unei femei de 25 de ani în 1983.

Autoritățile spun că „violatorul cu fața acoperită cu o față de pernă” își teroriza victimele intrând noaptea în casele lor.

Agresorul folosea o față de pernă sau altă bucată de pânză pentru a-și acoperi fața - sau fețele victimelor - înainte de a le agresa, a le lega și a le fura bunurile din casă.

Agresiunile au atras atenția mass-media din sudul Floridei, iar autoritățile au creat o echipă specială pentru a investiga cazul.

Urmele s-au pierdut până în 2020, când autoritățile spun că o potrivire ADN pentru unul dintre rudele lui Koehler a condus poliția la el.

Procurorii au declarat că au legat ADN-ul lui Koehler de cel puțin 25 de atacuri, dar ar putea exista peste 40 de victime.

