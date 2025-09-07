Bărbat ucis de un rechin pe o plajă din Sydney

Este primul incident de acest gen în ultimii trei ani și jumătate, ceea ce a determinat închiderea mai multor plaje.

Victima a fost atacată la Long Reef Beach, a declarat poliția.

„A fost recuperat din valuri și adus la mal, dar a murit la fața locului”, au declarat polițiștii într-un comunicat, adăugând că victima a suferit răni grave.

Două bucăți dintr-o placă de surf au fost recuperate și duse pentru examinare.

Aceasta este primul deces în urma unui atac de rechin în cel mai populat oraș din Australia de când un înotător a fost ucis pe o plajă în februarie 2022, devenind prima victimă mortală din Sydney din 1963. Au mai avut loc alte trei atacuri mortale ale rechinilor în Australia în 2025.

(sursa: Mediafax)