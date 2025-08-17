Bărbat din Washington, acuzat de agresarea unui agent federal, după ce l-a lovit cu un sandviș

Sean Charles Dunn, rezident al capitalei SUA, se confruntă cu acuzații federale de agresiune după ce ar fi aruncat un sandviș spre un agent al Customs and Border Protection (CBP).

Potrivit documentelor din instanță, agentul patrula împreună cu Poliția Metropolitană a Transporturilor în zona 14th Street din nord-vestul Washingtonului, când a fost abordat de Dunn.

Acesta i-ar fi strigat ofițerului injurii și reproșuri legate de prezența autorităților federale în oraș, înainte de a-i arunca sandvișul în piept.

Momentul ar fi fost surprins într-un videoclip publicat ulterior pe Instagram.

Procurorii spun că Dunn a încercat să fugă, dar a fost prins și reținut.

La secția de poliție, ar fi recunoscut fapta, declarând: „Am făcut-o. Am aruncat cu sandvișul.”

Incidentul are loc în contextul tensiunilor tot mai mari privind prezența forțelor federale în Washington.

Președintele Donald Trump a ordonat recent desfășurarea Gărzii Naționale și a plasat Departamentul de Poliție Metropolitană sub supraveghere federală parțială timp de 30 de zile, invocând probleme de siguranță publică.

