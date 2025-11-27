Beneficiile uimitoare ale ceaiului de pin pentru sistemul imunitar

x close
de Redacția Jurnalul    |    27 Noi 2025   •   17:15
Sursa foto: Zoonar RF/Getty Images/Zoonar RF

Ceaiul de pin, preparat din acele sau mugurii acestui arbore, este tot mai apreciat pentru proprietățile sale asupra sănătății.

Există peste 120 de specii de pin, care oferă o gamă largă de substanțe active, de la antioxidanți și vitamine până la compuși antiinflamatori și antiseptici, potrivit specialiștilor.​

Beneficiile ceaiului de prin pentru sănătate

  • Ceaiul de pin susține sistemul respirator, ajutând la fluidizarea secrețiilor bronșice, calmarea tusei și decongestionarea căilor respiratorii.​

  • Are efecte antioxidante și antiinflamatorii, contribuind la întărirea imunității și la combaterea stresului oxidativ.​

  • Contribuie la îmbunătățirea circulației sângelui și poate ajuta la reducerea colesterolului.​

  • Susține sănătatea pielii și a părului, datorită conținutului său de vitamine A și C, care protejează împotriva radicalilor liberi și favorizează vindecarea leziunilor cutanate.​

  • Poate avea efecte calmante asupra sistemului nervos, ajutând la reducerea stresului și anxietății.​

Utilizări și precauții

Ceaiul de pin rămâne astfel o opțiune naturală, cu un profil impresionant de beneficii, dar care trebuie consumat responsabil și în conformitate cu recomandările medicale.

