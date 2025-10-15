Benjamin Netanyahu, din nou în fața instanței la Tel Aviv, în plin scandal de corupție

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a revenit miercuri în fața instanței din Tel Aviv pentru o nouă ședință în procesul de corupție care durează de aproape cinci ani, relatează AFP.

Netanyahu, însoțit de mai mulți miniștri din partidul său conservator Likud, a fost întâmpinat de protestatari, dar a păstrat o atitudine zâmbitoare în drumul spre tribunal.

Apariția sa vine după ce președintele american Donald Trump a declarat luni, într-un discurs rostit în Knesset, că premierul israelian ar trebui să fie grațiat în cele trei dosare de corupție.

„Șampanie și trabucuri, cui îi pasă de asta?”, a glumit Trump, cerându-i președintelui Israelului, Isaac Herzog, să îl ierte pe Netanyahu.

Într-unul dintre dosare, Netanyahu și soția sa, Sara, sunt acuzați că au primit cadouri de lux în valoare de peste 260.000 de dolari, printre care șampanie, trabucuri și bijuterii, de la miliardari care ar fi primit ulterior favoruri politice.

În alte două cazuri, premierul este acuzat că ar fi încercat să obțină o acoperire mediatică favorabilă de la publicații israeliene importante.

Netanyahu respinge toate acuzațiile și susține că este victima unei campanii politice orchestrate împotriva sa.

Citește pe Antena3.ro Un submarin rusesc a intrat în Marea Baltică. Suedia îl urmărește cu avioane de vânătoare şi nave de război

Procesul a început în mai 2020 și este considerat unul dintre cele mai importante din istoria recentă a Israelului.

Audierea de miercuri are loc la scurt timp după eliberarea ostaticilor răpiți de Hamas, parte a unui plan negociat de SUA, condus de administrația Trump, pentru încheierea războiului din Gaza.

În paralel, premierul israelian este vizat și de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI), care îl acuză de presupuse crime de război în ofensiva împotriva Hamas.

(sursa: Mediafax)