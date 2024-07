Apărare bizară: Biden recunoaște că a fost aproape să adoarmă pe scenă la dezbaterea prezidențială

Nemulțumirea crescândă a democraților față de prestația neașteptat de slabă a președintelui Joe Biden la dezbaterea prezidențială de săptămâna trecută pare că s-a transformat într-o revoltă de partid în toată regula.

Mai mult, până mai ieri, președintele în exercițiu se comporta ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, iritându-i și mai tare pe membrii propriei formațiuni politice, înfuriați de explicațiile relativ puerile oferite de membrii echipei de campanie a actualului locatar al Casei Albe.

În cele din urmă, Joe Biden a recunoscut, în mod bizar, că a fost foarte aproape să adoarmă pe scenă în timpul dezbaterii sale dezastruoase cu Donald Trump, de săptămâna trecută.

Președintele SUA a pus oboseala sa pe seama călătoriilor din ultima vreme și a recunoscut că nu a ascultat sfaturile personalului său înainte de a urca pe scena din Atlanta, Georgia.

Explicații hilare

Președintele, în vârstă de 81 de ani, a avut o prestație ezitantă în fața lui Trump, părând că se blochează și luptă să își ducă la capăt propozițiile.

În urma unei prestații catalogare atât de către republicani, cât și de către numeroși democrați drept „jenantă”, Biden a fost obligat astfel, după câteva zile de tăcere, să abordeze problema care îi macină în ultima săptămână pe susținătorii săi. El a oferit o explicație celor preocupați de capacitatea sa de a servi încă patru ani în funcție, punând gafele lui recente pe seama „călătoriei în jurul lumii, de câteva ori”.

„Nu am fost foarte inteligent. Am decis să călătoresc în jurul lumii, de câteva ori (...) cu puțin timp înainte de dezbatere. Nu mi-am ascultat personalul. Apoi, aproape am adormit pe scenă. Nu este o scuză, ci o explicație!”, a recunoscut Biden, la o strângere de fonduri din Virginia.

Biden și-a cerut scuze față de donatorii cărora le vorbea, dar a susținut că este „esențial” pentru el să îl învingă pe Trump în alegerile prezidențiale din noiembrie.

Biden a călătorit la Atlanta în dimineața dezbaterii din 27 iunie, deoarece se afla la Camp David, în Maryland, pentru a se pregăti în prealabil, după ce s-a întors de la summitul G7 din Italia.

La un moment dat, în timpul dezbaterii, Trump și-a ironizat adversarul pentru că mormăia și se poticnea în cuvinte, fiind greu să audă ce spunea. „Chiar nu știu ce a spus la sfârșitul frazei. Nu cred că știe nici el ce a spus.”, a glumit Trump.

Astfel de gafe au provocat îngrijorări profunde în rândul alegătorilor și a democraților înșiși, tot mai mulți oameni cerând ca Biden să se retragă pentru ca un alt candidat să poată fi votat.

Presa americană s-a întors, de asemenea, împotriva actualului președinte. „The New York Times”, care anterior îl susținea pe șeful administrației de la Washington, i-a cerut acestuia să arunce prosopul și să permită unui „candidat mai puternic” să-i ia locul în cursa pentru Casa Albă, din partea Partidului Democrat.

Într-un articol de opinie, consiliul editorial al ziarului l-a acuzat pe Biden de „un pariu nesăbuit”, deoarece continuă să candideze împotriva lui Trump, un lider extrem de popular și favorit clar al republicanilor, încă de la începutul campaniei.

Cu toate acestea, Biden a susținut până acum că nu se va retrage, deoarece se consideră încă cel mai bun candidat, în pofida faptului că nu mai este „un tânăr” care poate „dezbate la fel de bine ca înainte”.

El a declarat recent, la un miting în Carolina de Nord: „Vă dau cuvântul meu de Biden că nu aș candida din nou dacă nu aș crede din toată inima și din tot sufletul că pot face acest lucru. Sincer, miza este prea mare!”.

„Ar trebui să iasă din cursă!”

Unul din trei democraţi crede că Joe Biden ar trebui să renunţe la candidatura pentru un nou mandat de preşedinte al SUA, în urma prestaţiei sale din dezbaterea televizată cu republicanul Donald Trump, indică un sondaj Reuters/Ipsos publicat marţi.

Aproximativ 32% din democraţii intervievaţi în sondaj au afirmat că Joe Biden ar trebui să renunţe la candidatură în urma dezbaterii televizate în care nu a reuşit să răspundă convingător la atacurile lansate de rivalul său republican.

Ancheta sociologică, desfăşurată timp de două zile, arată că atât Trump (78 de ani), cât şi Biden păstrează sprijinul din partea a câte 40% din alegătorii înregistraţi, ceea ce sugerează că actualul preşedinte nu a pierdut teren după dezbaterea organizată de postul de televiziune CNN joia trecută.

Dintre numele unor democraţi cunoscuţi, prezentate celor intervievaţi, doar Michelle Obama, soţia fostului preşedinte democrat, Barack Obama, l-a surclasat pe Biden, ea fiind creditată cu 50% din intenţiile de vot în cazul în care s-ar confrunta cu Trump, care ar obţine 39% din voturi.

Michelle Obama a declarat însă de mai multe ori că nu intenţionează să candideze la funcţia de preşedinte al SUA.