O nouă biografie despre William și Kate promite detalii rare din viața lor publică și privată

O nouă biografie comună a Prințului William și a Prințesei Catherine este pe cale să ofere perspective proaspete asupra momentelor definitorii din viața personală și publică a cuplului regal, scrie Express. Intitulată William & Catherine: The Intimate Inside Story (William și Catherine: Povestea intimă din culise), cartea va fi lansată pe 26 februarie și este deja descrisă drept un eveniment editorial important dedicat Casei Regale.

Publicată de Ebury Spotlight, aceasta este prima biografie majoră comună a Prințului și Prințesei de Wales din ultimul deceniu, bazată pe acces exclusiv la surse din interiorul palatului.

Cartea urmărește parcursul lui William și Catherine de la prima lor întâlnire la Universitatea St Andrews până la rolurile actuale din centrul monarhiei. Volumul explorează modul în care relația lor a evoluat sub presiunea unei atenții publice intense, evidențiind totodată legătura personală care i-a ajutat să depășească provocări majore.

Potrivit editorului, biografia își propune să plaseze evenimentele recente într-un context emoțional și istoric mai amplu.

Biografia analizează episoade esențiale, inclusiv criticile generate de turneul din Caraibe din 2022 și impactul morții Reginei Elisabeta a II-a în același an. De asemenea, sunt abordate diagnosticul de cancer al lui Catherine și efectele pe termen lung ale retragerii Prințului Harry și a lui Meghan Markle din îndatoririle regale. Împreună, aceste evenimente sunt prezentate drept teste care au redefinit modul în care William și Catherine privesc leadershipul și serviciul public.

Cartea este semnată de Russell Myers, editor regal al publicației Mirror și comentator frecvent al subiectelor legate de familia regală. Myers a apărut în numeroase documentare și este gazda podcastului Pod Save the King, extrem de popular, care a depășit 15 milioane de descărcări la nivel global. El a descris proiectul ca pe o oportunitate de a oferi un portret mai personal al cuplului regal.

Anunțul apare în contextul planurilor lui William și Catherine de a vizita Stirling și Falkirk la finalul acestei luni, subliniind angajamentul lor continuu față de îndatoririle publice și patrimoniul cultural.

