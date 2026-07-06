Blackout în Cuba. Întreaga țară este în beznă!

Rețeaua electrică națională a Cubei s-a prăbușit luni la prânz, a anunțat operatorul rețelei, potrivit Reuters. Aproximativ 10 milioane de oameni de pe insula din Caraibe au rămas fără energie electrică. Operatorul rețelei a declarat că investighează cauza penei de curent la nivel național.

Cuba se confruntă de luni de zile cu pene de curent. Uneori, acestea țin ore, dar în ultima perioadă penele s-au întins pe zile întregi. Criza este provocată de rețeaua foarte veche și de blocadă impusă de SUA, care a întrerupt aprovizionarea cu combustibil a insulei. Înainte de pana de luni, aproape două treimi din locuitori nu aveau energie electrică.

Administrația Trump a intensificat presiunea asupra Cubei după operațiunea militară din 3 ianuarie de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro, un aliat al guvernului cubanez. Americanii au întrerupt efectiv aprovizionarea Havanei cu petrol venezuelean, au numit guvernul cubanez „o amenințare neobișnuită și extraordinară” și s-au angajat să impună tarife oricărei țări care furnizează petrol Cubei.

Ulterior, SUA și Cuba au început să negocieze. Administrația Trump a comunicat Cubei că pentru a asigura progresul negocierilor este nevoie de demisia președintelui Miguel Díaz-Canel. De asemenea, americanii au lăsat să se înțeleagă că ar putea lansa o operațiune militară asupra Cubei.

(sursa: Mediafax)