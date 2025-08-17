x close
Bolile rezistente la antibiotice se răspândesc rapid în Gaza

de Redacția Jurnalul    |    17 Aug 2025   •   23:00
Sursa foto: Hepta

O cercetare publicată în The Lancet Infectious Diseases arată că bacteriile rezistente la mai multe tipuri de antibiotice se răspândesc în Gaza, unde sistemul medical este aproape colapsat, lipsurile alimentare sunt acute, iar răniții și bolnavii sunt tot mai vulnerabili.

Gaza se confruntă cu o nouă amenințare majoră, după aproape doi ani de conflict: răspândirea pe scară largă a bacteriilor rezistente la antibiotice, potrivit unui studiu publicat marți în revista The Lancet Infectious Diseases.

Datele provin de la spitalul Al-Ahli, unde funcționează unul dintre puținele laboratoare de microbiologie încă active.

Analiza a peste 1.300 de probe colectate în decurs de zece luni a arătat că două treimi conțineau bacterii multirezistente.

Experții avertizează că acest fenomen va duce la îmbolnăviri mai grave și mai îndelungate, la o transmitere accelerată a infecțiilor și la creșterea mortalității chiar și în cazul unor afecțiuni comune.

„Este o imagine îngrozitoare”, a declarat Krystel Moussally, consilier în epidemiologie la Médecins Sans Frontières.

Situația este amplificată de distrugerea infrastructurii medicale și sanitare, de lipsa medicamentelor și de foametea generalizată.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, doar jumătate dintre spitale și 38% dintre centrele de îngrijire primară din Gaza mai funcționează, iar gradul de ocupare a paturilor depășește 240% la Al-Shifa și 300% la Al-Ahli.

(sursa: Mediafax)

