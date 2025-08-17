Bolile rezistente la antibiotice se răspândesc rapid în Gaza

Gaza se confruntă cu o nouă amenințare majoră, după aproape doi ani de conflict: răspândirea pe scară largă a bacteriilor rezistente la antibiotice, potrivit unui studiu publicat marți în revista The Lancet Infectious Diseases.

Datele provin de la spitalul Al-Ahli, unde funcționează unul dintre puținele laboratoare de microbiologie încă active.

Analiza a peste 1.300 de probe colectate în decurs de zece luni a arătat că două treimi conțineau bacterii multirezistente.

Experții avertizează că acest fenomen va duce la îmbolnăviri mai grave și mai îndelungate, la o transmitere accelerată a infecțiilor și la creșterea mortalității chiar și în cazul unor afecțiuni comune.

„Este o imagine îngrozitoare”, a declarat Krystel Moussally, consilier în epidemiologie la Médecins Sans Frontières.

Situația este amplificată de distrugerea infrastructurii medicale și sanitare, de lipsa medicamentelor și de foametea generalizată.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, doar jumătate dintre spitale și 38% dintre centrele de îngrijire primară din Gaza mai funcționează, iar gradul de ocupare a paturilor depășește 240% la Al-Shifa și 300% la Al-Ahli.

(sursa: Mediafax)