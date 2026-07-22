Lovitură dură pentru Brad Pitt: Mezina familiei cere oficial în instanță eliminarea numelui său

Vivienne, fiica cea mică a lui Brad Pitt și Angelina Jolie, a depus în mod legal o cerere pentru eliminarea numelui de familie „Pitt”, devenind al patrulea copil al lor care face acest lucru.

La o săptămână după ce a împlinit 18 ani, Vivienne Marcheline Jolie-Pitt a depus o petiție la Curtea Superioară a comitatului Los Angeles, iar o audiere a fost programată pentru 2 noiembrie, potrivit The Independent.

Mai multe instituții media relatează că motivul trecut în documentele instanței este „personal”.

Shiloh, dansatoare și primul copil biologic al fostului cuplu, a fost prima dintre frați care a primit o schimbare de nume când a împlinit 18 ani, în 2024, și acum poartă numele Shiloh Jolie.

Maddox și Zahara poartă doar numele Angelinei

Cererea depusă de Vivienne urmează demersurilor făcute de Maddox și Zahara, care la începutul acestei luni au publicat anunțuri legale în ziare pentru a renunța oficial la numele „Pitt” din numele lor de familie. Publicarea unui anunț public este obligatorie în legislația din California pentru cei care doresc să își schimbe numele, iar documentele judiciare obținute de către organele de presă au dezvăluit că atât Maddox, cât și Zahara au făcut exact acest lucru de patru ori pe săptămână în iunie.

Anunțul îndeamnă pe oricine se opune schimbării numelui să trimită o opoziție scrisă înainte de audierea finală, care va avea loc în septembrie. Dacă nu se primește nicio opoziție, judecătorul va decide în favoarea moțiunii.

The Independent i-a contactat pe Brad Pitt, Angelina Jolie și Curtea Superioară din California pentru comentarii.

Zahara Marley Jolie-Pitt și Maddox Chivan Jolie-Pitt au depus documente judiciare privind schimbarea numelui în aprilie, iar la doar câteva săptămâni mai târziu, numele Zaharei a fost citit ca Zahara Marley Jolie la ceremonia de absolvire.

Decizia de a o renunța pe Pitt datează încă din noiembrie 2023, când s-a prezentat drept Zahara Marley Jolie într-un videoclip de prezentare pentru filiala Mu Pi a sororității Alpha Kappa Alpha de la universitatea ei.

De asemenea, Maddox a decis să fie numit Maddox Jolie în genericul de final al filmului recent al Angelinei, Couture, la care a lucrat ca asistent de regie.

Angelina și Brad au împreună șase copii

Angelina, în vârstă de 51 de ani, și Pitt, în vârstă de 62 de ani, care s-au despărțit în 2016 după mai bine de un deceniu petrecut împreună, au șase copii: Maddox, 24 de ani; Pax, 22 de ani; Zahara, 21 de ani; Shiloh, 20 de ani; și gemenii Knox și Vivienne, 18 ani.

Divergențele familiale au survenit după un incident aviatic din 2016, în care Pitt ar fi avut o ceartă aprinsă cu soția și copiii săi. În urma unei anchete FBI privind acuzațiile de abuz asupra copiilor după incident, Pitt a fost achitat de toate acuzațiile. Cu toate acestea, o relatare detaliată a ceea ce se presupune că s-ar fi întâmplat în avionul privat a fost făcută publică în timpul procedurilor de divorț ale cuplului în 2022.

Documente la divorț: Brad ar fi fost agresiv cu copiii

Conform documentelor, Angelina le-a spus anchetatorilor că comportamentul lui Pitt într-un zbor privat din Franța către Los Angeles i-a speriat pe copiii lor, care aveau la momentul respectiv vârste cuprinse între opt și 15 ani. Aceasta a susținut că Pitt s-a repezit la unul dintre copiii lor și că a trebuit să-l țină „strângându-l”. Ea a depus cererea de divorț a doua zi după incident, iar procesul a fost finalizat în 2024.

Un reprezentant al lui Pitt a negat toate acuzațiile, iar o sursă din cercul apropiat al lui Pitt a declarat: „Este frustrant să-l vezi pe Brad pictat ca un fel de «persoană rea» când este departe de adevăr”. Sursa a adăugat pentru The Sun că Pitt are „un mare respect” pentru copiii săi, argumentând că „spune multe că alege să păstreze o tăcere demnă” cu privire la situație.

În 2023, a apărut o postare usturătoare de Ziua Tatălui, veche de ani, se pare că de pe contul privat de Instagram al lui Pax, în care acesta i-ar fi spus tatălui său adoptiv: „La mulți ani de Ziua Tatălui acestui idiot de talie mondială. Te dovedești de nenumărate ori a fi o persoană teribilă și detestabilă”.

Între timp, când Shiloh a depus legal o cerere de schimbare a numelui, avocatul ei, Peter Levine, a declarat la vremea respectivă – într-o declarație distribuită publicației People – că ea „a luat o decizie independentă și semnificativă în urma unor evenimente dureroase”.

În 2025, o sursă a declarat pentru Daily Mail că Pitt „speră” că ceilalți copii ai săi „se vor vindeca într-o zi”, deoarece „timpul vindecă rănile”.

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(sursa: Mediafax)