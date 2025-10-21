„Nu vă duceți la Budapesta!” Putin, avertizat că britanicii ar încerca să-l asasineze în Ungaria

Un fost șef al spionajului de la Moscova susține, fără a prezenta dovezi, că serviciile secrete britanice ar pregăti o „operațiune trădătoare” la Budapesta, în contextul unei posibile întâlniri între președintele rus și cel al Statelor Unite.

Andrei Bezrukov, fost colonel al serviciilor ruse de informații externe (SVR) și, în prezent, profesor la Institutul de Relații Internaționale din Moscova, a transmis un avertisment public direct către liderul de la Kremlin: „Nu vă duceți la Budapesta!”.

Bezrukov, care a activat sub acoperire în SUA și a fost expulzat în 2010, în urma unui schimb de spioni, a sugerat că întâlnirea planificată între Putin și Trump în capitala Ungariei ar trebui relocată urgent în Dubai pentru a evita ceea ce el a numit „o operațiune absolut trădătoare”, pusă la cale de către britanici.

„Am foarte, foarte mari îngrijorări în privința Budapestei!”, a declarat acesta, într-o emisiune difuzată de către televiziunea de stat din Rusia și moderată de propagandistul Vladimir Soloviov, un apropiat al Kremlinului.

Bezrukov, care este și consilier al lui Igor Secin, șeful gigantului petrolier Rosneft, acuză elita politică de la Londra că ar considera eliminarea lui Putin o soluție ideală pentru destabilizarea Rusiei:

„Întregul mod de gândire britanic funcționează în felul următor: dacă Putin nu mai există, nu mai există nici problema. În primul rând, Rusia s-ar destrăma.”, a spus fostul spion rus.

El a mai afirmat că, în opinia lui, elita britanică traversează o perioadă de declin politic intern, iar un „atac împotriva Rusiei” ar reprezenta o încercare disperată de a-și conserva influența geopolitică.

„Elita britanică - un grup foarte bine organizat - își pierde puterea nu pentru că ar guverna prost, ci pentru că țara se schimbă atât de rapid, încât se topește.”, a precizat Bezrukov.

El mai susține că Londra ar fi dispusă să „riște totul” pentru a duce la îndeplinire un asemenea complot. Fostul spion nu a furnizat însă nicio dovadă concretă care să susțină acuzațiile sale.

Avertismentul intervine într-un context geopolitic tensionat: Budapesta, condusă de Viktor Orbán - unul dintre puținii lideri europeni care mențin legături strânse cu Kremlinul - ar fi percepută de către Moscova drept un loc „prietenos” pentru o eventuală întâlnire cu Donald Trump.

Speculațiile privind un summit între cei doi au alimentat îngrijorările occidentale privind posibile negocieri paralele pe tema războiului din Ucraina.

Deocamdată, nici Londra, nici Budapesta nu au comentat acuzațiile, iar Kremlinul nu a confirmat dacă întâlnirea Putin–Trump este într-adevăr planificată.

„Curajul nu este suficient”

Bezrukov a sugerat că o alternativă sigură pentru eventualele discuții dintre Donald Trump și Vladimir Putin ar fi Emiratele Arabe Unite, pe care le-a numit „o țară minunată”, potrivit presei de stat din Rusia.

În schimb, prezentatorul Vladimir Soloviov - considerat una dintre cele mai importante voci ale propagandei Kremlinului - a afirmat că liderul rus este „atât de curajos”, încât, probabil, își va asuma riscul de a călători la Budapesta.

Fostul spion i-a răspuns însă pe un ton precaut: „Uneori curajul nu este suficient. Comandantul Suprem (Putin) reprezintă întreaga țară, iar în acest caz interesele statului sunt mai importante decât curajul unui singur om.”.

O eventuală deplasare a președintelui rus la Budapesta ar fi prima vizită a acestuia într-o țară membră a Uniunii Europene de la începutul invaziei din Ucraina, în februarie 2022.

Deși Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Putin pentru deportarea ilegală a copiilor ucraineni - considerată crimă de război - guvernul de la Budapesta a transmis Moscovei că nu intenționează să pună în aplicare mandatul, dacă liderul rus vine în Ungaria.

Premierul Viktor Orbán, cunoscut pentru pozițiile sale pro-Kremlin, a evitat constant să critice deschis Rusia.

Trecut zbuciumat

Andrei Bezrukov are un trecut complex în serviciile de informații. Acesta a fost ofițer KGB și SVR, operând ani buni în SUA, sub identitatea falsă „Donald Howard Heathfield”.

Soția sa, Elena Vavilova - cunoscută sub pseudonimul Tracey Ann Foley -, i-a fost parteneră și în misiunile sub acoperire.

Cei doi au trăit în Canada și apoi în Massachusetts, unde și-au crescut fiii, Timothy și Alexander, care nu știau că părinții lor erau agenți secreți.

După deconspirarea rețelei de spioni, în 2010, cuplul a fost expulzat în Rusia într-un schimb de agenți. Interesant este că, potrivit expertului în spionaj Serghei Kanev, Bezrukov ar fi călătorit ulterior în Marea Britanie, cu un al doilea pașaport, emis de Cipru.

