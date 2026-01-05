Bulgaria: Turismul ar urma să crească în 2026, pe fondul intensificării călătoriilor interne şi a redresării graduale a sosirilor internaţionale

Rumen Draganov, director în cadrul Institutului pentru Analize şi Evaluări în Turism (IAAT), a afirmat la postul naţional de radio (BNR) din Bulgaria, că: "Turismul este destul de stabil şi continuă să se dezvolte. Ne aşteptăm la o creştere pe ansamblul acestui an".



Evaluând performanţele din 2025, Draganov a atras atenţia asupra dominaţiei pieţei interne, turiştii bulgari reprezentând cel mai mare segment. "Numărul călătoriilor interne ale cetăţenilor bulgari în 2025 va depăşi probabil 27 milioane, ceea ce confirmă rolul semnificativ pentru sectorul turismului", a subliniat expertul.



De asemenea, numărul vizitatorilor străini ar urma să crească. În 2025, Bulgaria ar putea să înregistreze 13,5 milioane de turişti străini, cu aproape un milion mai mult decât în 2019. "În acest sezon de iarnă vor fi puţin peste trei milioane de vizitatori străini, o creştere de 2 - 3%. Ne aşteptăm, anul acesta, la 14 milioane de turişti străini", a declarat Draganov.



Acesta a atras atenţia că majorarea se datorează turismului cultural şi altor segmente de nişă, în timp ce stagnează turismul tradiţional la Marea Neagră, care nu a revenit încă la nivelul înregistrat în 2019.



Pe ansamblu, sectorul turismului din Bulgaria arată o tendinţă de creştere, sprijinită de nivelul solid al călătoriilor interne şi redresarea graduală a sosirilor internaţionale, ceea ce dă speranţe pentru perspective pozitive în 2026.



Oficialii din Ministerul Turismului au anunţat, recent, că se vor concentra pe dezvoltarea şi promovarea de noi rute turistice tematice (istorice, culturale, festivaluri şi culinare) pentru a diversifica produsele turistice şi a stimula interesul pentru Bulgaria ca destinaţie turistică pe tot parcursul anului.

