Camera morții: Medicii au eșuat repetat execuția unui condamnat

Avocata condamnatului, Maria DeLiberato, și-a văzut clientul „strâmbându-se și gemând” în timp ce medicii încercau să găsească o venă, a spus ea, calificând scena drept „oribilă”, relatează agenția Associated Press, citată de Le Figaro.

Departamentul Penitenciar din Tennessee a afirmat că personalul medical a plasat rapid o perfuzie intravenoasă primară, dar nu a putut găsi vene adecvate pentru plasarea unei perfuzii de salvare, așa cum prevede protocolul de execuție al statului.

Încercările de a introduce un cateter au eșuat, de asemenea, determinând autoritățile să suspende execuția.

Avocații lui Carruthers au solicitat joi unei instanțe federale și Curții Supreme din Tennessee să suspende execuția.

Aceștia au afirmat că încercările continue de a accesa o venă constituie o „pedeapsă crudă și neobișnuită”.

Nu este prima dată când o execuție este suspendată dintr-un astfel de motiv.

În Idaho, în 2024, autoritățile au încercat de opt ori să-i administreze o perfuzie intravenoasă lui Thomas Creech, unul dintre condamnații la moarte care a petrecut cel mai mult timp în așteptarea execuției, înainte de a anula execuția.

Prin urmare, guvernatorul statului Idaho, Brad Little, a promulgat o lege care face din plutonul de execuție principala metodă de execuție în stat.

Găsit vinovat de trei crime, Tony Carruthers, în vârstă de 57 de ani, s-a apărat singur în timpul procesului, după ce s-a plâns în repetate rânduri de avocații care i-au fost desemnați. Se pare că i-ar fi amenințat direct.

Avocații actuali ai lui Carruthers au susținut că „paranoia și iluziile” clientului lor l-au împiedicat să coopereze cu avocatul numit din oficiu. Judecătorul a considerat că acest comportament a fost intenționat.

Condamnarea lui Tony Carruthers este, de asemenea, subiect de dezbatere. El a fost condamnat doar pe baza mărturiilor, nu pe baza probelor materiale.

Un bărbat care a depus mărturie împotriva lui, un informator al poliției, a dezvăluit ulterior presei că a fost plătit pentru mărturia sa.

Un co-inculpat, James Montgomery, care a fost condamnat la moarte în același timp cu Carruthers, a beneficiat de comutarea pedepsei și a fost eliberat din închisoare în 2015, potrivit documentelor judiciare.

Până în 2025, în Statele Unite au fost înregistrate 47 de execuții, în principal în Florida.

De la începutul anului 2026, patru state au executat 13 persoane, iar alte 11 execuții sunt planificate.

