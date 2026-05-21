Gigi Becali, detalii de la Cotroceni: Ce variante de premier independent analizează Nicușor Dan

Becali a afirmat la Antena 3 că președintele Nicușor Dan ar putea opta pentru Eugen Tomac „dacă vrea un premier care să îl asculte”, iar pentru Alexandru Nazare „dacă vrea un guvern capabil”.

El a exclus varianta numirii Deliei Velculescu, despre care a spus că „sigur nu va fi” premier.

Întrebat despre alte nume vehiculate, inclusiv cel al lui Radu Burnete, Becali a spus că nu face speculații și că a prezentat doar informațiile pe care le are.

Becali a făcut declarațiile în contextul negocierilor privind formarea viitorului guvern.

Eugen Tomac este europarlamentar și lider al PMP, fiind considerat apropiat de fostul președinte Traian Băsescu. Alexandru Nazare a ocupat anterior funcția de ministru al Finanțelor și este văzut ca o variantă tehnocrată cu experiență economică și administrativă. Delia Velculescu este economist în cadrul Fondului Monetar Internațional și a făcut parte din echipele FMI implicate în programe financiare internaționale, inclusiv în Grecia.

PNL ar prefera un guvern minoritar de frica lui Bolojan, susține Gigi Becali după discuțiile politice

Gigi Becali a declarat joi că a discutat cu președintele Nicușor Dan despre negocierile pentru formarea noului Guvern și susține că varianta unui premier independent este tot mai probabilă.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Becali a spus că nici liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu ar ști încă numele viitorului premier, însă ar exista deja un acord privind profilul acestuia. Becali a dezvăluit că numele lui Alexandru Nazare și al lui Eugen Tomac se regăsesc printre variantele discutate pentru Palatul Victoria.

„Am vorbit cu Grindeanu după aia, nici el nu știe încă numele, dar e sigur că va fi unul independent”.

„I-am spus ce auzim și noi, Nazare și Tomac. Și a zis: da, și astea două sunt pe listă. Dar nu este încă hotărât”, a relatat Becali despre discuția cu Grindeanu.

Deputatul a insistat însă că între cei doi există o diferență mare de competență administrativă: „E ca de la cer la pământ diferența între Tomac și Nazare”.

Becali susține că a înțeles din discuțiile purtate cu președintele că PSD ar urma să accepte varianta propusă de șeful statului. „Ce va desemna președintele, aia va agrea și Grindeanu. Asta-i deducția mea”, a afirmat el.

Becali a vorbit și despre Ilie Bolojan, unul dintre numele aflate în centrul negocierilor politice din ultimele zile. „Le e frică de Bolojan”, a declarat Becali, fără să explice exact la cine se referă.

El a spus însă că nu îl vede pe Bolojan într-o viitoare cursă prezidențială. „Niciodată nu o să-l vezi pe Bolojan președintele României. Nu are carismă de președinte. E deștept, vorbește, dar nu are har”, a afirmat Becali.

Deputatul a atras atenția că prelungirea negocierilor poate afecta economia și a spus că România are nevoie rapid de un Executiv stabil. „Nu avem o problemă încă. Dar pot apărea probleme dacă o ținem așa, fără Guvern”, a declarat acesta.

Becali a făcut referire și la reacțiile din economie și la fluctuațiile bursiere despre care spune că le-a văzut relatate în presă. „Dacă vine un om care blochează țara, asta este împotriva interesului românilor”, a spus Becali.

Omul de afaceri a comentat și scenariul unui premier tehnocrat sau independent, susținând că un astfel de șef al Executivului nu transformă automat întregul cabinet într-un „guvern tehnocrat”.

„Dacă miniștrii sunt politicieni, atunci guvernul e politic. Nu devine tehnocrat doar pentru că premierul e independent”, a explicat Becali. De asemenea, „dacă niște partide agrează un premier independent, asta nu înseamnă că e apolitic” a adăugat deputatul George Becali.

(sursa: Mediafax)