x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Cântăreața Diana Loginova ar fi fugit din Rusia imediat după eliberarea din închisoare

Cântăreața Diana Loginova ar fi fugit din Rusia imediat după eliberarea din închisoare

de Redacția Jurnalul    |    24 Noi 2025   •   10:30
Cântăreața Diana Loginova ar fi fugit din Rusia imediat după eliberarea din închisoare

Autoritățile din Sankt Petersburg i-au eliberat pe artiștii Diana Loginova și Alexander Orlov, după o lună petrecută în detenție, scrie presa locală rusă.

Diana Loginova și Alexander Orlov au fost arestați de trei ori de pe 15 octombrie încoace, după ce trupa lor, Stoptime, a devenit virală pentru interpretarea unor melodii ale unor artiști anti-război în timpul concertelor din Sankt Petersburg, relatează The Moscow Times.

Publicația Fontanka scrie că polițiștii i-au scos pe Loginova și Orlov din centrul de detenție și i-au transferat într-o altă zonă, pentru a evita contactul cu jurnaliștii care îi așteptau la ieșire.

Postul de radio Eho Moskvî, citând o sursă anonimă, a relatat că Diana Loginova a părăsit Rusia.

Avocata Dianei Loginova, Maria Zîrianova, a confirmat că cei doi se află în siguranță.

Niciun membru al trupei Stoptime nu mai este în detenție.

Odată cu eliberarea Dianei Loginova și a lui Orlov, niciun membru al trupei Stoptime nu mai este în detenție.

La sfârșitul lunii trecute, un tribunal a amendat-o pe Loginova cu 30.000 de ruble (circa 375 de dolari) pentru „discreditarea armatei ruse”, după interpretarea unei melodii anti-război compuse de un alt artist aflat în exil. O a doua acuzație de același tip a fost retrimisă poliției de către judecător pe motiv că nu conținea suficiente detalii.

Citește pe Antena3.ro

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Diana Loginova inchisoare Alexander Orlov
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri