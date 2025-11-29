Cardinalul verde, șeful de cabinet al lui Zelenski, în centrul scandalului de corupție

Acest lucru pregătește terenul pentru o luptă acerbă privind modul în care este guvernată țara.

Fostul șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andriy Yermak, se află în centrul unei puternice crize politice din Ucraina, pe fondul celui mai mare scandal de corupție izbucnit în timpul mandatului actualului lider de la Kiev.

Iermak nu a fost acuzat oficial în dosarul de corupție în care sunt vizate figuri importante din anturajul președintelui, însă reputația lui a fost grav afectată.

Publicația POLITICO evidențiază faptul că Andriy Yermak, poreclit „cardinalul verde” – pentru că purta ținute de inspirație militară popularizate de Zelenski – era considerat de mulți ca fiind practic un co-președinte, întrucât ajunsese să exercite o influență mare.

De ce evenimentul reprezintă un cutremur politic în Ucraina? Opoziția va invoca plecarea lui Yermak pentru a-și impune cererea de formare a unui guvern de unitate națională la Kiev. Opoziția cere acest lucru de la debutul războiului, iar plecarea lui Yermak nu va face decât să încurajeze aceste facțiuni.

Plecarea lui Andriy Yermak vine într-un context sensibil pentru Ucraina, Zelenski pregătindu-se pentru negocierile tensionate cu SUA privind „planul de pace” pentru încheierea războiului.

Mulți nu vor duce „dorul” lui Yermak, ci dimpotrivă: monopolizarea puterii de către acesta a atras critici și frustrări din ce în ce mai mari în Ucraina și în rândul aliaților occidentali.

Politicieni din opoziția ucraineană au salutat vestea plecării lui Yermak, sperând ca acest lucru să marcheze o schimbare majoră în modul în care Zelenski guvernează și o îndepărtare de stilul său de guvernare strict controlat.

O deputată din opoziția ucraineană a declarat, potrivit POLITICO, faptul că plecarea lui Yermak „demonstrează că nu există toleranță față de corupție și că președintele ascultă preocupările poporului”.

În timp ce unii sunt de părere că plecarea lui este ca o gură de aer proaspăt, alții se întreabă dacă Zelenski va profita de acest moment pentru a urmări o politică mai incluzivă.

Fosta viceprim-ministră a Ucrainei, Ivanna Klympush-Tsintsadze, a declarat pentru POLITICO faptul că nu este sigură dacă plecarea lui Iermak va schimba modul în care Zelenski guvernează țara. „Exact asta este întrebarea. Modul de guvernare trebuie să revină la constituție. Parlamentul trebuie să-și recâștige autoritatea”, a spus ea.

(sursa: Mediafax)