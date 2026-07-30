„Cartierul Roșu era al lor”: O grupare românească a exploatat zeci de femei la Amsterdam

Gruparea controla o zonă din Cartierul Roșu. „Acest lucru a adus în centrul atenției un grup de bărbați români care păreau să considere o anumită zonă a Cartierului Roșu drept proprietatea lor”, a transmis poliția olandeză.

Arestări în Olanda și România

O operațiune de amploare a avut loc pe 14 iulie 2026, când polițiștii au efectuat percheziții la mai multe adrese din Amsterdam și au reținut patru suspecți. În paralel, autoritățile române au arestat alți trei bărbați considerați parte a grupării. Toți cei șapte suspecți sunt cetățeni români, cu vârste cuprinse între 34 și 45 de ani.

Ancheta a demarat la începutul acestui an, după ce poliția a primit informații și sesizări anonime privind posibile cazuri de exploatare în casele cu vitrine din Cartierul Roșu.

Taxe impuse femeilor și amenințări

Potrivit anchetatorilor, membrii grupării le cereau femeilor care doreau să lucreze în zona controlată de ei să plătească sume importante de bani în fiecare săptămână.

„Nu a existat niciun serviciu reciproc în schimbul acestei plăți; era doar o condiție impusă de grupul de bărbați pentru a li se permite să lucreze în zonă”, a precizat poliția.

Femeile care refuzau plata ar fi fost supuse amenințărilor și intimidărilor.

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Promisiuni false pentru a veni în Amsterdam

Anchetatorii afirmă că majoritatea victimelor sunt femei din România care ar fi fost convinse să meargă în Amsterdam cu promisiuni privind câștiguri mari și condiții mai bune de muncă.

„Evaluarea poliției este că bărbații au făcut promisiuni false cu privire la venituri și condiții de muncă mai bune ca lucrătoare sexuale în Cartierul Roșu”, au declarat autoritățile.

După ce ajungeau în Olanda, femeile ar fi fost obligate să cedeze o mare parte din banii câștigați. De asemenea, suspecții ar fi decis unde locuiau acestea și le-ar fi impus plata unor chirii.

„Anchetatorii consideră că femeile au fost forțate să facă ceea ce doreau bărbații prin intimidare, amenințări și violență”, a transmis poliția.

Control permanent asupra victimelor

Poliția susține că suspecții își supravegheau îndeaproape victimele și le ofereau instrucțiuni cu privire la activitatea lor. Anchetatorii i-ar fi observat pe bărbați deplasându-se împreună prin zonă și exercitând presiuni asupra femeilor.

„În multe cazuri, bărbații aveau o relație cu victimele și, în unele cazuri, aveau un copil împreună. Acest lucru a creat o dependență suplimentară care a fost folosită pentru a manipula și a face presiuni asupra femeilor”, a explicat poliția.

Autoritățile mai afirmă că suspecții nu aveau locuri de muncă declarate, dar ar fi trăit din banii obținuți de victime. „În timp ce femeile lucrau la fereastră, bărbații cheltuiau banii pe terase, droguri, haine scumpe și la cazinou”, au precizat anchetatorii.

Numărul victimelor, în creștere

Trei dintre suspecții arestați în Olanda au fost plasați în arest preventiv. Un bărbat reținut în România a fost extrădat în Olanda, iar un altul se află în așteptarea procedurii de extrădare. Al treilea suspect din România rămâne cercetat, însă nu va fi extrădat.

Cei șapte bărbați sunt acuzați de trafic de persoane și participare la o organizație criminală. Poliția nu exclude noi arestări, pe măsură ce ancheta avansează.

Autoritățile spun că au identificat deja zeci de victime, dar caută în continuare alte persoane care ar fi putut fi exploatate. Pentru a le încuraja să ceară ajutor, poliția a distribuit un videoclip în limba română destinat lucrătoarelor sexuale.

„Prin acest videoclip, detectivii speră să ajungă la cât mai mulți lucrători sexuali pentru a obține o imagine clară a situației și a lua legătura cu victimele”, a transmis poliția, potrivit nltimes.nl.