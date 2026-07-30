Senatul aprobă Codul Urbanismului și acordul SAFE. România evită pierderea a 972 milioane de euro și poate accesa aproape 17 miliarde pentru Apărare

Prin aprobarea Codului Urbanismului, România îndeplinește un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și evită riscul pierderii unor fonduri europene nerambursabile în valoare de 972 de milioane de euro.

În același timp, acordul SAFE deschide accesul la o finanțare europeană consistentă destinată modernizării capacităților de apărare ale României.

România poate accesa aproape 17 miliarde de euro pentru Apărare prin acordul SAFE

Senatorii au adoptat proiectul de lege privind aprobarea Acordului de împrumut SAFE dintre Uniunea Europeană și România, în valoare exactă de 16.680.055.394 euro.

Proiectul a fost votat cu 83 de voturi pentru, 35 împotrivă și două abțineri.

După promulgarea legii de către președintele României, fondurile vor putea fi utilizate pentru consolidarea capacităților de apărare, inclusiv pentru investiții în echipamente și tehnologii militare moderne.

Acordul SAFE a fost semnat la București în luna mai 2026 și ulterior la Bruxelles.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că aprobarea acordului reprezintă una dintre cele mai importante decizii adoptate în sesiunea extraordinară a Parlamentului.

„Este un împrumut de aproape 17 miliarde de euro necesar pentru apărarea României. Avem nevoie de îmbunătățirea înzestrării armatei și vedem cât de important este acest acord în contextul actual de securitate”, a afirmat Abrudean.

Rambursarea împrumutului, inclusiv costurile de finanțare și cheltuielile asociate, va fi gestionată de Ministerul Finanțelor, conform legislației privind datoria publică.

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Noul Cod al Urbanismului schimbă regulile în construcții

Senatul a adoptat și Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, cunoscut drept noul Cod al Urbanismului, după votul favorabil primit anterior în Camera Deputaților.

Este prima reformă amplă a legislației în domeniu după 1989 și reunește într-un singur act normativ prevederi care se regăseau anterior în 21 de legi diferite.

Ministerul Dezvoltării susține că noul cod reduce birocrația, digitalizează procedurile și accelerează investițiile publice și private.

„Codul Urbanismului aduce simplificări substanțiale în domeniul construcțiilor, dar și mai multă responsabilitate pentru instituțiile implicate. Digitalizăm procesele de autorizare și asigurăm un cadru modern pentru dezvoltarea localităților”, a transmis ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Autorizațiile de construire ar putea fi emise în aproximativ 65 de zile

Una dintre cele mai importante schimbări introduse de noua lege este digitalizarea completă a procedurilor.

Ministerul Dezvoltării va crea o platformă digitală națională care va funcționa ca un ghișeu unic pentru obținerea certificatelor de urbanism, avizelor și autorizațiilor de construire.

Potrivit noilor prevederi:

autorizațiile de construire ar putea fi emise în aproximativ 65 de zile, față de 4-8 luni în prezent;

Planurile Urbanistice Generale (PUG) ar urma să fie aprobate în 6-12 luni, comparativ cu 3-5 ani;

Planurile Urbanistice Zonale (PUZ) ar putea fi aprobate în aproximativ 7 luni și jumătate;

Planurile Urbanistice de Detaliu (PUD) vor avea proceduri simplificate, cu termene de 1-2 săptămâni.

Bucureștiul va avea reguli noi pentru autorizațiile de construire

Noul Cod al Urbanismului aplică și rezultatul referendumului organizat în București în 2024.

Începând cu 1 noiembrie 2028, certificatele de urbanism și autorizațiile de construire din Capitală vor fi emise de Primăria Municipiului București, prin aparatul primarului general, și nu de primăriile de sector.

Implementarea acestei prevederi a fost amânată până în mandatul următorului primar general.

Până în iulie 2027 trebuie stabilită metodologia privind reorganizarea structurilor de specialitate și transferul personalului de la sectoare către Primăria Capitalei.

Dezvoltatorii imobiliari vor avea obligații noi

Noua legislație introduce reguli suplimentare pentru proiectele rezidențiale de mari dimensiuni.

Dezvoltatorii care construiesc ansambluri cu peste 500 de locuințe vor trebui să contribuie financiar la dezvoltarea infrastructurii locale.

Banii vor putea fi utilizați pentru:

construirea de creșe;

dezvoltarea grădinițelor;

extinderea școlilor;

investiții necesare noilor cartiere.

Ministerul Dezvoltării precizează că legislația privind protejarea spațiilor verzi rămâne neschimbată.

Registrul Național al Construcțiilor și noi reguli pentru specialiști

Codul Urbanismului introduce și alte modificări importante:

înființarea Registrului Național al Construcțiilor;

reguli noi pentru certificarea firmelor din domeniu;

responsabilitate juridică pentru proiectanți și specialiști;

accelerarea investițiilor publice;

eliminarea unor blocaje administrative;

menținerea valabilității proiectului tehnic pe durata execuției lucrărilor.

Noua lege va intra în vigoare la 15 zile după promulgarea de către președintele României.