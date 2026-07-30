Horoscop de dragoste, august 2026: A cui inimă bate mai repede și cine trebuie să stabilească limite?

August este o lună a serilor calde, a întâlnirilor spontane și a sentimentului că orice este posibil. Influențele planetare îi vor încuraja pe mulți să-și dea jos măștile, să spună ceea ce simt cu adevărat și să se deschidă către noi posibilități.

Berbec

Vei fi mai direct în dragoste decât ai fost de mult timp. Dacă ești într-o relație, o conversație sinceră va clarifica orice neînțelegeri care s-au acumulat în ultimele săptămâni. Partenerul tău va aprecia onestitatea ta dacă este exprimată cu respect.

Singur/ă Vei atrage rapid atenția, dar nu te îndrăgosti doar la prima impresie. Acordă relației timp să se dezvolte.

Taur

Dorința ta de siguranță și stabilitate va fi mai puternică decât de obicei. Legat/ă Vei căuta mai multă apropiere, planuri comune și un sentiment de încredere.

Dacă ești singur/ă, poate apărea o pasiune pentru o persoană pe care o cunoști de ceva timp. Dragostea va crește încet, dar cu baze solide.

Gemeni

Flirtul va fi aproape inevitabil. Dacă ești singur/ă, natura ta relaxată și simțul umorului vor atrage oamenii, dar va trebui să te gândești la ceea ce îți dorești cu adevărat.

Dacă ești într-o relație, mai multe conversații vor aduce mai multă înțelegere. Evită așteptările nerostite.

Rac

Inima va ghida mintea. Tandrețea, încrederea și sentimentul de acasă vor fi în prim-plan. Legat, partenerul tău va avea nevoie de mai multă atenție din partea ta și vei realiza cât de importante sunt micile momente de zi cu zi.

Singur Îți va fi mai ușor să-ți deschizi inima cuiva care emană sinceritate.

Citește și 4 zodii dau lovitura în august. Astrologii spun că începe cea mai bună perioadă din 2026

Leu

Carisma ta va trece greu neobservată. Dacă ești singur, te așteaptă întâlniri interesante și multă admirație.

Cel în relație Va trebui să te asiguri că partenerul tău nu simte că este mereu pe locul doi. Dragostea va înflori acolo unde există suficient spațiu pentru amândoi.

Fecioară

Mai puțină analiză și mai multă spontaneitate vor fi rețeta pentru o lună august reușită. Legat, partenerul tău va aprecia sprijinul și disponibilitatea ta de a face compromisuri.

Nu te închide față de noii cunoștințe doar pentru că cineva nu se potrivește imaginii perfecte. Surprizele vor fi plăcute.

Balanță

Romantismul va fi marca ta distinctivă. Legat, luna august aduce multe momente frumoase, conversații profunde și un sentiment de conexiune.

Vei atrage cu ușurință persoane care caută o relație serioasă. Va fi important să vă amintiți doar de propriile nevoi.

Scorpion

Emoțiile vor fi intense. Dacă ceva nu a fost lămurit, august va fi în relații de parteneriat. Poate fi începutul unui nou capitol sau sfârșitul unei relații care a fost disfuncțională pentru o lungă perioadă de timp.

Vei atrage persoane cu o personalitate puternică, dar nu vă grăbiți să aveți încredere.

Săgetător

Vei căuta dragostea prin experiențe comune. Singur, călătoriile, excursiile și socializarea vor crea oportunități pentru noi cunoștințe.

Legat Veți redescoperi scânteia dacă tu și partenerul tău vă veți acorda mai mult timp unul altuia. Spontaneitatea va fi cel mai mare aliat al vostru.

Capricorn

Îți vei exprima sentimentele mai deschis decât de obicei. Partenerul vostru va observa acest lucru și relația voastră va deveni și mai puternică.

Vei descoperi că persoana potrivită apare adesea atunci când încetați să mai căutați perfecțiunea. Fiți deschiși la noi cunoștințe.

Vărsător

Te așteaptă o lună plină de răsturnări de situație neașteptate. Dacă ești singur, cineva te-ar putea surprinde cu o mărturisire sau o invitație sinceră.

Dacă ești într-o relație, evită încăpățânarea inutilă. Mai multă ascultare va aduce mai multă înțelegere și mai puține neînțelegeri.

Pești

Romantismul tău va ieși în prim-plan. August, pentru cei în relație, aduce multă tandrețe, conversații profunde și sentimentul că ești pe calea cea bună.

Vei fi gata să-ți deschizi inima unei persoane noi și îți vei consolida relația cu mai multă încredere și sprijin reciproc, potrivit citymagazine.si.