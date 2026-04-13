Caz șocant în Italia: Pacienți morți în drum spre spital. Un șofer de ambulanță a fost arestat

Luca Spada, originar din Meldola, se află în centrul unei investigații coordonate de procurorii din Forlì, care vizează mai multe decese produse în ultimele luni, în timpul sau imediat după intervenții de urgență.

Ancheta a fost declanșată după moartea unei femei de 85 de ani, pe 25 noiembrie 2025, în timp ce era transportată cu ambulanța la spital. Procurorii susțin că decesul ar fi fost provocat de o embolie, posibil indusă intenționat.

Ulterior, verificările au fost extinse asupra altor cazuri similare, înregistrate între februarie și noiembrie 2025, în toate fiind prezent același șofer.

Cum ar fi fost omorâți pacienții

O ipoteză analizată de anchetatori vizează utilizarea unei metode extrem de periculoase, numită „efectul bulei de aer”, care presupune injectarea de aer în sânge. Aceasta poate provoca o embolie fatală. Rezultatele autopsiei și ale analizelor de laborator sunt așteptate să clarifice mecanismul exact al deceselor.

În cadrul perchezițiilor, autoritățile au ridicat mai multe obiecte medicale – inclusiv seringi, ace și catetere – care urmează să fie analizate pentru identificarea unor eventuale probe biologice ori substanțe relevante pentru anchetă.

Deși mandatul de arestare preventivă vizează, în acest moment, un singur caz, procurorii continuă investigațiile și în alte situații suspecte.

Suspectul a fost arestat preventiv

Luca Spada respinge toate acuzațiile. Avocata sa, Gloria Parigi, a declarat că acesta este „șocat” de suspiciunile formulate de anchetatori.

De asemenea, Crucea Roșie Italiană a transmis că oferă sprijin deplin autorităților ar suspectul fusese deja suspendat din activitate.

Anchetatorii invocă riscul de pericol social și posibilitatea influențării probelor ca motive pentru dispunerea arestului preventiv. Cazul rămâne în desfășurare, iar autoritățile urmează să ofere noi detalii în perioada următoare, potrivit observatornews.ro.