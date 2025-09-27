De ce primesc locuitorii din Alaska cecuri de 1.000 de dolari din veniturile petroliere

Statul american Alaska a început să trimită cecurile anuale pentru cei aproximativ 600.000 de locuitori eligibili. Fiecare primește câte 1.000 de dolari dintr-un fond de 83 de miliarde de dolari, constituit din veniturile obținute din exploatarea petrolului.

Comparativ cu alți ani, suma este mult redusă. Dacă s-ar fi respectat formula inițială, fiecare rezident ar fi încasat aproape 3.800 de dolari. Însă, pentru a echilibra bugetul, legislatorii au renunțat la vechiul calcul și stabilesc acum valoarea dividendelor în funcție de necesitățile financiare ale statului, notează Associated Press.

Pentru unii localnici, acești bani reprezintă un bonus pentru cumpărături sau vacanțe. Pentru alții, însă, sunt vitali pentru a face față costurilor ridicate dintr-un stat unde combustibilul, internetul și alimentele sunt mult mai scumpe decât în restul SUA. O mamă din Fairbanks a declarat că va folosi cei 3.000 de dolari primiți pentru familia ei la achitarea unei facturi neprevăzute la încălzire.

Fondul Permanent al Alaska a fost creat în 1976, iar primele dividende au fost distribuite în 1982. În ultimii ani, inclusiv în 2024, localnicii au beneficiat și de plăți suplimentare pentru a acoperi costurile ridicate cu energia.