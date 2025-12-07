Cel mai mare mister aviatic. Reîncep căutările avionului de pasageri dispărut în urmă cu 11 ani

Căutările avionului MH370 dispărut în urmă cu 11 ani vor fi reluate la finalul acestei luni. Ministerul transporturilor din Malaysia a anunțat miercuri că pe 30 decembrie căutarea la mare adâncime în ocean a avionului 370 al Malaysia Airlines va fi reluată, potrivit AP.

Avionul Boeing 777 a dispărut de pe radar la scurt timp după decolarea din 8 martie 2014. La bord se aflau 239 de persoane, majoritatea cetățeni chinezi, care zburau din capitala Malaysiei, Kuala Lumpur, către Beijing, China. Datele din satelit au arătat că avionul s-a întors de la traiectoria sa de zbor și s-a îndreptat spre sud, către sudul Oceanului Indian, unde se crede că s-a prăbușit.

Ministerul transporturilor a transmis prin intermediul unui comunicat că firma americană de robotică marină Ocean Infinity va căuta începând cu 30 decembrie, timp de 55 de zile. Specialiștii au stabilit zonele cu cea mai mare probabilitate de a găsi aeronava dispărută.

„Cea mai recentă decizie subliniază angajamentul guvernului Malaysiei de a oferi ajutor familiilor afectate de această tragedie”, se arată în comunicat.

Guvernul Malaysiei a aprobat în martie contractul cu Ocean Infinity pentru a relua operațiunea de căutare pe fundul mării. În noua operațiune vor fi verificați 15.000 de kilometri pătrați din ocean. Ocean Infinity va primi 70 de milioane de dolari numai dacă va descoperi epava. Căutările au fost oprite în aprilie din cauza vremii nefavorabile.

Anterior, o operațiune multinațională costisitoare nu a reușit să ofere niciun indiciu despre locul epavei. Asta deși resturi din avion au fost aduse de valuri pe coasta est-africană și pe insulele din Oceanul Indian. O altă operațiune privată, desfășurată în 2018 de Ocean Infinity, nu a găsit niciun indiciu.

(sursa: Mediafax)