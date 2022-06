Cel puţin un mort şi mai mulţi răniţi după ce un vehicul a lovit pietoni, în Berlin

Incidentul rutier a avut loc în zona Breitscheidtplatz (Charlottenburg) din Berlin. Un individ a lovit cu un autoturism un grup de pietoni, pe strada Tauentzien.

Cel puţin o persoană a murit, iar alte opt au fost spitalizate în urma incidentului. În total, 30 de persoane au primit îngrijiri medicale, multe fiind în stare de şoc.

Incident Berlin

