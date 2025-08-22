Cerințele lui Putin către Ucraina: „Renunțați la Donbas, fără NATO și fără trupe occidentale!”

Președintele rus s-a întâlnit vineri cu Donald Trump în Alaska, în cadrul primului summit Rusia-SUA din ultimii patru ani, și a petrecut aproape întreaga întâlnire de trei ore discutând despre un posibil compromis în privința Ucrainei, potrivit surselor care au solicitat anonimatul pentru a discuta chestiuni sensibile.

Vorbind ulterior alături de Trump, Putin a declarat că speră ca întâlnirea să deschidă calea către pace în Ucraina, dar niciunul dintre cei doi lideri nu a dat detalii despre ceea ce au discutat

În cel mai detaliat reportaj realizat până în prezent în Rusia cu privire la oferta lui Putin la summit, Reuters a reușit să contureze liniile generale ale ceea ce Kremlinul ar dori să vadă într-un eventual acord de pace care să pună capăt unui război care a ucis și rănit sute de mii de oameni.

În esență, potrivit surselor ruse, Putin a făcut compromisuri în privința cererilor teritoriale pe care le-a formulat în iunie 2024, care impuneau Kievului să cedeze integral cele patru provincii pe care Moscova le revendică ca parte a Rusiei: Donețk și Luhansk în estul Ucrainei – care alcătuiesc Donbasul – plus Herson și Zaporijia în sud.

Kievul a respins aceste condiții, considerându-le echivalente cu o capitulare.

În noua sa propunere, președintele rus a rămas ferm pe poziția sa, cerând Ucrainei să se retragă complet din părțile din Donbas pe care le controlează încă, potrivit celor trei surse. În schimb, Moscova ar opri avansarea pe liniile de front actuale din Zaporojia și Herson, au adăugat acestea.

Rusia controlează aproximativ 88% din Donbas și 73% din Zaporojia și Herson, potrivit estimărilor SUA și datelor din surse deschise.

Moscova este, de asemenea, dispusă să cedeze micile părți din regiunile Harkiv, Sumî și Dnipropetrovsk din Ucraina pe care le controlează, ca parte a unui posibil acord, au spus sursele.

Putin rămâne, de asemenea, fidel cererilor sale anterioare ca Ucraina să renunțe la ambițiile sale de aderare la NATO și să obțină un angajament juridic obligatoriu din partea alianței militare conduse de SUA că nu se va extinde mai departe spre est, precum și să impună limite armatei ucrainene și să încheie un acord prin care să se garanteze că niciun soldat occidental nu va fi dislocat pe teritoriul Ucrainei ca parte a unei forțe de menținere a păcii, au afirmat sursele.

Cu toate acestea, cele două părți rămân la distanță una de cealaltă, la mai bine de trei ani după ce Putin a ordonat trimiterea a mii de soldați ruși în Ucraina într-o invazie pe scară largă care a urmat anexării peninsulei Crimeea în 2014 și luptelor prelungite din estul țării între separatiștii susținuți de Rusia și trupele ucrainene.

Ministerul de Externe al Ucrainei nu a făcut niciun comentariu cu privire la propuneri.

Președintele Volodimir Zelenski a respins în repetate rânduri ideea retragerii din teritoriile ucrainene recunoscute internațional ca parte a unui acord și a afirmat că regiunea industrială Donbas servește drept fortăreață care împiedică avansul Rusiei mai adânc în Ucraina.

„Dacă vorbim despre o simplă retragere din est, nu putem face asta”, a declarat el reporterilor joi la Kiev. „Este o chestiune de supraviețuire a țării noastre, care implică cele mai puternice linii defensive”.

Între timp, aderarea la NATO este un obiectiv strategic consacrat în constituția țării și pe care Kievul îl consideră cea mai fiabilă garanție de securitate. Zelenski a spus că nu este de competența Rusiei să decidă asupra aderării la alianță.

Casa Albă și NATO nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii cu privire la propunerile Rusiei.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)