Prețul petrolului ar putea depăși 100 de dolari pe baril. Conflictul din Orientul Mijlociu amenință economia globală

Criza din Orientul Mijlociu împinge petrolul spre 100 de dolari pe baril. Exportatorii din Golf reduc producția

Piața globală a petrolului se confruntă cu o nouă perioadă de volatilitate majoră, în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu. Reducerea producției de către marii exportatori din regiunea Golfului ar putea împinge prețul barilului peste pragul de 100 de dolari pentru prima dată în aproape patru ani.

Reduceri de producție în rândul marilor exportatori

Potrivit unei analize publicate de Financial Times, mai multe state importante din regiune – Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Irak, Kuweit și Iran – au început să reducă producția sau chiar să închidă temporar unele câmpuri petroliere.

Decizia vine pe fondul acumulării de țiței în zona Golfului, în contextul războiului dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului, dar și din cauza limitelor de stocare ale rezervoarelor.

Atacurile din Strâmtoarea Ormuz cresc tensiunile

Comercianții de petrol avertizează că industria energetică globală se confruntă cu una dintre cele mai serioase provocări din ultimele decenii.

Atacurile lansate de Iran asupra tancurilor petroliere din Strâmtoarea Ormuz afectează direct fluxurile de energie din regiune. Zona este vitală pentru piața globală, deoarece statele din Golf sunt responsabile pentru aproximativ un sfert din producția mondială de țiței.

Creșteri istorice ale prețului petrolului

În ultimele zile, indicele american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat cea mai mare creștere săptămânală din istorie, depășind pragul de 90 de dolari pe baril.

O evoluție similară a fost înregistrată și de indicele internațional Brent, referința principală pentru piața globală a petrolului.

Richard Bronze, șeful departamentului de geopolitică al companiei de consultanță Energy Aspects, a declarat pentru Financial Times că situația ar putea escalada rapid.

„Dacă tensiunile nu se reduc în curând, mă aștept ca prețul petrolului Brent să atingă pragul de 100 de dolari pe baril chiar la începutul săptămânii viitoare. Nu există semne clare de soluție diplomatică, iar tot mai mulți producători din Golf anunță reduceri de producție”, a explicat expertul.

Scenariu extrem: petrol la 150 de dolari pe baril

Într-un interviu acordat publicației Financial Times, ministrul energiei din Qatar a avertizat că războiul din Orientul Mijlociu ar putea avea consecințe economice grave la nivel global.

Oficialul a sugerat că, dacă tensiunile vor continua să se amplifice, exportatorii de energie din Golf ar putea opri complet producția în următoarele săptămâni.

Un asemenea scenariu ar putea împinge prețul petrolului până la 150 de dolari pe baril, un nivel care ar avea efecte majore asupra economiilor din întreaga lume.

Mediafax