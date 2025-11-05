x close
de Redacția Jurnalul    |    05 Noi 2025   •   10:15
China prelungește suspendarea suprataxelor de 24% asupra produselor americane

China a anunțat miercuri că prelungește cu un an suspendarea suprataxelor de 24% aplicate produselor americane, menținând însă în vigoare taxele vamale generale de 10%.

Decizia vine într-un context de destindere a relațiilor între cele două mari puteri economice mondiale, potrivit Le Figaro.

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor de la Beijing, „taxele vamale de 24% asupra bunurilor americane rămân suspendate, iar taxele vamale de 10% asupra mărfurilor americane rămân în vigoare".

Anunțul vine la mai puțin de o săptămână după summitul dintre președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping.

Întâlnirea la nivel înalt a avut drept scop diminuarea tensiunilor comerciale care au marcat relația dintre cele două economii majore ale lumii.

(sursa: Mediafax)

