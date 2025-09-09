China, Rusia și Mongolia au organizat exerciții comune de apărare

Exercițiile „Cooperarea pentru Apărarea Frontierei - 2025” s-au desfășurat luni și marți într-o zonă de frontieră comună a celor trei state, locație ce nu a fost comunicată.

„Consolidarea cooperării strategice între cele trei părți, consolidarea capacității de a face față amenințărilor la adresa securității frontierelor și consolidarea încrederii strategice reciproce”, au fost obiectivele exercițiilor militare, a anunțat marți armata chineză.

Exercițiile survin la câteva zile după întâlnirea dintre liderii Chinei, Rusiei și Mongoliei, desfășurată la Beijing pe 2 septembrie, la o zi după summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS).

Mongolia este stat observator al OCS din 2004, iar Beijingul continuă să facă presiuni pentru ca vecinul său nordic să devină membru cu drepturi depline.

(sursa: Mediafax)