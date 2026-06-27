Chinezii cumpără mai puțin, Europa simte deja efectele. Problema care îngrijorează economia mondială

Datele publicate pentru luna mai arată că vânzările cu amănuntul din China au scăzut cu 0,6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Este prima scădere de acest fel din decembrie 2022, când economia chineză încă resimțea efectele restricțiilor impuse în timpul pandemiei, mai arată il Post. În mod normal, un consum mai redus ar trebui să încetinească producția și creșterea economică. În cazul Chinei, însă, multe companii au compensat prin orientarea către piețele externe.

Mai puțini cumpărători acasă, mai multe exporturi în străinătate

Potrivit analizei publicate de Il Post, exporturile chineze au crescut puternic în timp ce consumul intern a rămas slab. Astfel, o parte tot mai mare din producția industrială este direcționată către piețele externe. Fenomenul este urmărit cu atenție în Europa și în alte regiuni ale lumii, unde companiile locale se confruntă cu o concurență tot mai puternică din partea producătorilor chinezi.

În prezent, consumul gospodăriilor reprezintă aproximativ 40% din produsul intern brut al Chinei, un nivel considerat redus comparativ cu economiile dezvoltate. În Statele Unite, de exemplu, consumul reprezintă peste 65% din PIB, iar în Italia aproape 60%.

De ce cheltuie mai puțin chinezii

Economiștii indică mai multe explicații. Populația chineză are în mod tradițional o rată ridicată de economisire, iar incertitudinile economice din ultimii ani au accentuat această tendință. Piața imobiliară traversează o perioadă dificilă încă din 2022, iar numeroși proprietari au văzut cum valoarea locuințelor lor a scăzut semnificativ. În același timp, șomajul în rândul tinerilor rămâne ridicat, iar mulți lucrători activează în forme de muncă precară, cu venituri limitate. Aceste condiții îi determină pe mulți consumatori să fie mai prudenți și să reducă cheltuielile pentru bunuri precum automobilele, electrocasnicele sau alte produse de consum.

O provocare și pentru Europa

Slăbiciunea consumului intern chinez este considerată de mulți economiști una dintre cauzele creșterii exporturilor către piețele externe. Acest fenomen este uneori descris drept „China Shock 2.0”, o referire la impactul pe care expansiunea comercială a Chinei l-a avut asupra economiilor occidentale în ultimele decenii. Uniunea Europeană urmărește cu atenție evoluția situației, într-un moment în care industriile europene reclamă tot mai des concurența produselor chineze. În paralel, Bruxellesul analizează măsuri comerciale în mai multe sectoare considerate sensibile.

Pe termen scurt, specialiștii nu se așteaptă la schimbări majore. Autoritățile de la Beijing continuă să pună accent pe dezvoltarea industriilor strategice, precum tehnologia, inteligența artificială și energia verde, în timp ce problema consumului intern rămâne una dintre marile provocări ale celei de-a doua economii a lumii.

(sursa: Mediafax)