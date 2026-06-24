x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Tragedie în Italia: O ciclistă de origine română a murit spulberată de o mașină în timpul unui antrenament

Tragedie în Italia: O ciclistă de origine română a murit spulberată de o mașină în timpul unui antrenament

de Redacția Jurnalul    |    24 Iun 2026   •   12:54
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Tragedie în Italia: O ciclistă de origine română a murit spulberată de o mașină în timpul unui antrenament
O ciclistă româncă a murit pe loc în Italia, după ce o mașină a intrat în grupul ei

 O tragedie a lovit comunitatea ciclismului după ce o sportivă de origine română și-a pierdut viața într-un accident rutier produs în apropiere de Palermo. Federația Română de Ciclism a transmis un mesaj de condoleanțe și a lansat un apel privind siguranța rutieră.

Mirela Nicoleta Rusu, în vârstă de 41 de ani, a murit pe 21 iunie în urma unui accident petrecut în localitatea Pioppo, lângă Monreale, în apropiere de Palermo, Italia.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile italiene și preluate de Federația Română de Ciclism, un autoturism Fiat 500X ar fi pătruns pe contrasens în timpul unei manevre de depășire interzise, lovind un grup de cicliști care se antrena pe șosea. Impactul a fost fatal pentru sportiva de origine română. Alți doi cicliști au fost răniți, unul dintre ei fiind transportat la spital. Medicii au precizat că viața acestuia nu este în pericol.

Circumstanțele exacte ale accidentului sunt investigate de autoritățile italiene. Federația Română de Ciclism a transmis condoleanțe familiei și apropiaților victimei și a folosit acest moment pentru a atrage atenția asupra importanței respectării regulilor de circulație. „O clipă de neatenție poate distruge vieți. Mai multă responsabilitate și mai mult respect în trafic pot salva destine”, a transmis Federația într-un mesaj public.

(sursa: Mediafax)

Victor Dan Stephanovici, externe@mediafax.ro

Keywords:CICLISTĂ, ACCIDENT

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ciclista accident Italia
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri