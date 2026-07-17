O femeie a obținut oprirea clopotelor bisericii pe timpul nopții după valul de caniculă. Decizia a împărțit comunitatea

Măsura, care pare una minoră la prima vedere, a atras rapid atenția presei franceze și a generat discuții despre echilibrul dintre respectarea tradițiilor locale și dreptul locuitorilor la liniște.

Clopotele vor fi oprite între orele 23:00 și 06:00

Decizia a fost luată în comuna Vindry-sur-Turdine, situată la aproximativ 40 de kilometri vest de Lyon. Noile reguli prevăd că, în localitatea Pontcharra, clopotele civile ale bisericii nu vor mai marca orele pe timpul nopții, fiind suspendate între ora 23:00 și ora 06:00.

Până acum, acestea băteau la fiecare oră, repetau semnalul după un minut și marcau inclusiv jumătățile de oră, un obicei păstrat de mulți ani.

Primarul comunei a explicat că solicitarea a venit în timpul celui mai recent episod de caniculă, când temperaturile ridicate au făcut imposibilă închiderea ferestrelor pe timpul nopții.

Potrivit edilului, hotărârea nu reprezintă o măsură împotriva tradiției religioase, ci una de bun-simț, menită să armonizeze regulile din întreaga comună.

O decizie care uniformizează regulile din comună

Vindry-sur-Turdine este o comună creată în 2019 prin reunirea mai multor localități. În celelalte sate care fac parte din această structură administrativă, clopotele nu mai sunau noaptea de ceva timp.

Din acest motiv, autoritățile susțin că noua măsură nu face decât să elimine o diferență existentă între localitățile componente.

Înainte de emiterea hotărârii, reprezentanții primăriei au discutat cu parohia, așa cum prevede legislația franceză. Dialogul s-a desfășurat fără tensiuni, iar acordul a fost obținut rapid.

Autoritățile au precizat că măsura vizează exclusiv clopotele civile care marchează trecerea timpului și nu afectează clopotele folosite pentru slujbe sau ceremonii religioase.

Canicula a readus în atenție o problemă veche

În ultimii ani, Franța s-a confruntat tot mai des cu veri extrem de călduroase. În multe locuințe, lipsa aerului condiționat îi determină pe oameni să doarmă cu geamurile larg deschise, iar zgomotele care altădată treceau neobservate devin mult mai deranjante, potrivit Le Figaro.

Situația din Vindry-sur-Turdine arată cum schimbările climatice pot avea efecte inclusiv asupra unor tradiții considerate de neclintit. Pentru unii locuitori, sunetul clopotelor face parte din identitatea satului și din farmecul vieții rurale. Pentru alții, odihna în timpul nopții este o necesitate care trebuie protejată.

Disputele privind clopotele bisericilor nu sunt o noutate în Franța

Conflictele legate de zgomotul produs de clopotele bisericilor apar periodic în Franța. De-a lungul timpului, numeroase primării au fost nevoite să găsească un compromis între conservarea tradițiilor și respectarea dreptului locuitorilor la liniște.

Conform legislației franceze, programul în care clopotele civile pot suna este stabilit de primar, în colaborare cu autoritățile religioase. În cazul în care cele două părți nu ajung la un acord, decizia finală poate aparține prefectului.

Cazul din Vindry-sur-Turdine demonstrează că, uneori, o singură sesizare poate conduce la modificarea unor obiceiuri vechi de zeci de ani, mai ales atunci când condițiile de viață se schimbă. Canicula, care afectează tot mai frecvent Europa, determină comunitățile să își adapteze regulile, chiar și atunci când este vorba despre simboluri considerate parte din patrimoniul local.