România rămâne fără motorină? Expert: „Nu lipsa combustibilului este pericolul, ci panica oamenilor”

Expertul în energie Dumitru Chisăliță spune însă că scenariul unei penurii iminente nu este susținut de datele actuale. Pericolul real este altul: dacă șoferii intră în panică și iau cu asalt benzinăriile, pot provoca exact criza de care se tem.

Nu există dovezi că România va rămâne fără motorină în două săptămâni

Potrivit analizei realizate de președintele Asociației Energia Inteligentă, profesorul Dumitru Chisăliță, România se confruntă cu riscuri reale generate de contextul geopolitic și de eventualele probleme privind aprovizionarea cu țiței kazah.

Totuși, aceste riscuri nu înseamnă că țara va rămâne fără combustibil în următoarele zile.

„Nu există fundament pentru afirmația că România va rămâne inevitabil fără motorină în două săptămâni”, arată expertul.

Cifrele arată că România consumă mai puțin decât intră în sistem

Analiza se bazează pe date ale INS și Eurostat pentru primele patru luni din 2026.

În această perioadă:

în România au intrat aproximativ 2,46 milioane de tone de motorină;

consumul intern a fost de 1,69 milioane de tone;

aproape o treime din cantitate a mers către export sau tranzit.

Cu alte cuvinte, România nu este doar consumator, ci și un important centru de rafinare, export și tranzit al carburanților.

Ce s-ar întâmpla dacă s-ar opri complet țițeiul kazah

Chisăliță analizează și scenariul extrem în care livrările de țiței kazah s-ar opri timp de șase luni.

În acest caz:

rafinăriile ar putea folosi și alte tipuri de țiței; România produce în continuare petrol intern; pot fi crescute importurile directe de carburanți; exporturile comerciale pot fi reduse temporar; există stocuri comerciale și rezerve strategice.

Concluzia este că un astfel de scenariu ar crea dificultăți, dar nu ar însemna oprirea imediată a alimentării benzinăriilor.

Pericolul real: panica șoferilor

Expertul avertizează că cea mai mare amenințare este comportamentul consumatorilor.

Dacă milioane de șoferi decid să alimenteze preventiv și să umple canistre sau rezervoare suplimentare, consumul normal al mai multor zile s-ar concentra într-un interval foarte scurt.

În acest caz, unele stații ar putea rămâne temporar fără motorină, nu pentru că România nu mai are combustibil, ci pentru că sistemul logistic nu poate reaproviziona instantaneu toate benzinăriile.

Exemplul din 2022

Dumitru Chisăliță amintește episodul din martie 2022, când afișarea unui preț de 11 lei/litru la o benzinărie din Beiuș a declanșat cozi uriașe în toată țara.

Deși nu exista o lipsă reală de carburanți, panica a dus la golirea temporară a unor stații.

A doua zi, prețurile reveniseră în jurul valorii de 8 lei pe litru.

Va ajunge motorina la 11 lei?

Analiza estimează că, în luna august, cel mai probabil scenariu este un preț al motorinei între 10,10 și 10,30 lei/litru, dacă petrolul Brent se va menține între 100 și 110 dolari/baril.

Scenariul unor prețuri de peste 11 lei pe litru este considerat unul extrem și posibil doar punctual, în anumite stații sau pentru sortimente premium, nu ca preț generalizat la nivel național.

Expertul consideră că simpla afirmație „avem stocuri” nu mai este suficientă.

El cere autorităților să publice periodic informații clare despre:

nivelul stocurilor comerciale și strategice;

producția rafinăriilor;

importurile contractate;

situația alimentării benzinăriilor;

evoluția prețurilor.

Totodată, solicită verificarea modului în care s-au răspândit mesajele alarmiste privind o presupusă penurie de motorină.

Mesajul central al analizei este simplu: România are provocări reale în domeniul securității energetice, însă, în acest moment, nu există date care să arate că va rămâne fără motorină în următoarele două săptămâni.

„În 14 zile, cel mai rapid drum către pompe goale nu este oprirea țițeiului kazah, ci panica populației”, concluzionează Dumitru Chisăliță.

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