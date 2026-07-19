Cine este Judit Polgar, șahista pe care Peter Magyar vrea s-o propună președinte al Ungariei

Premierul ungar Peter Magyar a anunțat că se va întâlni luni cu marea maestră de șah Judit Polgar, căreia intenționează să-i propună funcția de președinte al Ungariei, informează duminică agenția de presă MTI. Șeful guvernului de la Budapesta a declarat că ar fi onorat dacă Polgar ar accepta postul, subliniind că „numele ei a fost sinonim cu talentul și perseverența timp de decenii".

Dar cine este, de fapt, femeia pe care premierul ungar o consideră potrivită pentru cea mai înaltă funcție simbolică a statului?

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Un experiment de familie devenit legendă

Judit Polgar s-a născut pe 23 iulie 1976, la Budapesta, cea mai mică dintre cele trei surori Polgar - alături de Zsuzsa (Susan) și Zsófia (Sofia). Tatăl lor, László Polgár, pornise de la o convingere neobișnuită pentru vremea aceea: că geniile „se fac, nu se nasc". Împreună cu soția sa, Klára, a decis să-și crească fiicele într-un mediu axat aproape exclusiv pe șah, pentru a demonstra că orice copil, cu antrenamentul potrivit, poate atinge excelența.

Judit a început să joace șah la doar 5 ani și, până la 9 ani, învingea deja maeștri internaționali. La 12 ani, în 1989, a devenit cea mai tânără jucătoare din istorie care a intrat în topul 100 mondial FIDE, ocupând locul 55 - și a preluat, în același an, poziția de numărul 1 mondial în rândul femeilor, titlu pe care avea să-l păstreze timp de 26 de ani.

Recordul care l-a doborât pe Bobby Fischer

Cel mai celebru moment al carierei sale a venit în 1991, când Judit Polgar a devenit, la vârsta de 15 ani și 4 luni, cea mai tânără mare maestră internațională din istoria șahului la acel moment - doborând recordul deținut anterior de fostul campion mondial Bobby Fischer. Recordul absolut e deținut astăzi de un alt jucător, dar performanța din 1991 a rămas un moment de referință al sportului.

Spre deosebire de majoritatea jucătoarelor de șah din generația ei, Polgar a refuzat aproape constant să concureze exclusiv în competiții feminine, alegând să joace în turnee deschise, direct împotriva celor mai buni jucători bărbați din lume - și a reușit să-i învingă. De-a lungul carierei, a obținut victorii împotriva a 11 campioni mondiali, printre care Garry Kasparov, Anatoli Karpov, Viswanathan Anand, Magnus Carlsen și Boris Spassky, pe care l-a învins într-un meci în 1993. Una dintre cele mai celebre partide ale sale rămâne victoria din 2002 asupra lui Kasparov, în cadrul meciului Rusia contra Restul Lumii.

În 2005, a devenit singura femeie din istorie care a participat, ca o candidată serioasă, la Campionatul Mondial masculin de șah. Tot atunci a atins și cel mai înalt punctaj al carierei sale, ajungând pe locul 8 în clasamentul mondial absolut, cu un rating de 2735 - fiind, până astăzi, singura femeie care a depășit vreodată pragul de 2700 de puncte și a intrat în top 10 mondial.

Un titlu care a rezistat 26 de ani

Polgar și-a păstrat poziția de numărul 1 mondial în șahul feminin din 1989 până la retragerea sa din 2014 - o perioadă de 26 de ani și 28 de zile, recunoscută oficial de Cartea Recordurilor Guinness, în martie 2015. Până la 14 ani, câștigase deja cinci medalii de aur la Olimpiadele feminine de șah - două pe echipe și trei individuale -, iar cu echipa națională a Ungariei a cucerit medalia de aur olimpică în 1988 și 1990.

Și-a anunțat retragerea din șahul de competiție în august 2014, ultima sa apariție fiind la Olimpiada de Șah de la Tromso, Norvegia, unde a jucat ca rezervă și a ajutat Ungaria să câștige medalia de argint - cea mai bună performanță a echipei ungare din ultimii 12 ani, la acel moment.

Viața de după competiții

De la retragere, Polgar nu s-a îndepărtat de șah. A devenit comentator la turnee internaționale, scriitoare - a publicat o trilogie de cărți în seria „Teaching Chess" -, speaker TED și conferențiar. A fondat Judit Polgar Global Chess Festival și Educational Chess Summit, evenimente dedicate promovării șahului și inovației educaționale la nivel mondial. În februarie 2026, povestea vieții sale a devenit subiectul unui documentar Netflix, „Queen of Chess".

Recunoașteri recente

Așa cum a amintit și premierul Magyar, Judit Polgar a fost decorată cu Ordinul Sf. Ștefan, una dintre cele mai înalte distincții civile din Ungaria, iar în urmă cu doar câteva săptămâni a fost aleasă membră a Christ's College, parte a Universității din Cambridge - o recunoaștere internațională suplimentară a impactului pe care l-a avut, dincolo de șah, ca simbol al perseverenței și al integrității.

„Respectul pentru ea nu vine din afilieri sau relații, ci de la talentul ei excepțional, de la strădanii, de la rezistența fără egal și integritate", a declarat Peter Magyar, anunțând întâlnirea de luni, în cadrul căreia îi va propune legendarei șahiste să preia funcția de președinte al Ungariei.