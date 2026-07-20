După ce ne-a demolat exportul de oi, Bruxelles-ul ne promite despăgubiri. Nicu Vasile: Ne iau de proști

România este al doilea cel mai mare producător de ovine din UE după Spania, cu un efectiv național de peste 10 milioane de animale la nivelul anului 2025, și cel mai mare exportator în viu, pe locurile următoare fiind Franța și Spania. Numai în primele zece luni ale anului trecut exporturile către piețele din afara UE au generat peste 210 milioane de euro. Potrivit datelor Eurostat, doar în primele patru luni ale acestui an exportul de ovine generase venituri de 120 de milioane de euro, iar estimările indicau o creștere cu 40% a exporturilor pe parcursul întregului an. Decizia Comisiei Europene, fără un fundament serios, de a interzice României exportul de ovine vii la mijlocul lunii iunie după ce a fost depistat doar un singur focar de pesta micilor rumegătoare (PRM) în județul Mureș este cu atât mai grea pentru oierii români. Interdicția este valabilă până la sfârșitul anului, ceea ce înseamnă că pierderile fermierilor români vor fi extrem de mari. Comisia Europeană promite însă că le va acorda despăgubiri financiare, dar acestea nu vor acoperi, în niciun caz, pierderile suferite. Pe de altă parte, nici guvernul demis nu a anunțat niciun sprijin pentru crescătorii de oi, la o lună de la blocarea exporturilor.

Ministrul interimar al Agriculturii, Barna Tanczos, a contestat la Bruxelles această lovitură economică aplicată României, considerând că este „o măsură profund disproporționată în raport cu situația epidemiologică existentă și cu impactul economic major asupra sectorului ovin din România”. Decizia a fost contestată și de Alexandru Bociu, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) din România, în condițiile în care focarul din Mureș era localizat și, potrivit autorităților române, pus sub control. Mai mult, în țara noastră nu fuseseră raportate noi focare timp de peste un an, înainte de cel confirmat pe 8 iunie. Aceste proteste nu au avut însă nici efect, pentru că Executivul comunitar a hotărât să mențină decizia luată.

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„Ne iau ca pe proști. Mai luați 5 lei și lăsați-ne. Ei vor să ne ia piața pe care ne-am construit-o cu greu în Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Ea este vânată de Noua Zeelandă, Australia, dar și de către Franța Spania și Grecia. Reacția oficialilor de la București a fost extrem de slabă, practic inexistentă. Ajutorul financiar pe care se gândește acum să-l acorde ciobanilor Comisia Europeană este praf în ochi. Este mai mult o mită pentru politicienii români. Vom pătrunde extrem de greu înapoi pe aceste piețe. Asta înseamnă să nu ai o diplomație profesionistă, un mediu politic care să fie capabil să dezvolte o diplomație economică”. Nicu Vasile, Asociația Producătorilor Agricoli, fost președinte LAPAR

Avem o lipsă cronică de abatoare pentru ovine și caprine

Decizia de a interzice exportul de oi și capre se referă doar la comerțul în viu. Practic, țara noastră poate continua să exporte animale abatorizate, dar aici avem o mare problemă. Lipsa abatoarelor pentru sacrificarea lor. Cum sacrificarea este redusă, iar exportul interzis, ciobanii au de suportat costuri tot mai mari. Costurile cu furajele cresc de la o zi la alta, animalele se îngrașă peste greutatea optimă la export, iar perioada bună pentru exportul lor în viu se subțiază continuu. În aceste condiții, pierderile pe care le vor înregistra crescătorii de animale până la sfârșitul anului vor fi extrem de mari. Ele vor fi și mai greu de suportat, în special în zonele montane, unde oieritul este activitatea aproape exclusivă a oamenilor.

România a devenit principalul exportator de oi vii din UE prin extinderea pe piețele din Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

„ANSVSA a deschis piețe noi de export ovine în afara Europei, tocmai pentru că potențialul României este enorm. Este incorect față de miile de ciobani, fermieri, crescători și exportatori corecți ca acest potențial să fie blocat prin restricții, pentru că în final costul îl plătesc tot ei. Misiunea noastră este să acționăm rapid și unitar, la toate nivelurile, pentru a întoarce această decizie”. dr. Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.

Bruxelles-ul pregătește o compresă după ce ne-a aplicat o amputare economică

După discuția purtată cu comisarul european pentru sănătatea și bunăstarea animalelor Olivér Várhelyi pe tema crizei provocate de evoluția pestei micilor rumegătoare (PRM) în România, europarlamentarul Daniel Buda a anunțat că executivul comunitar ia în calcul o serie de despăgubiri pentru crescătorii de ovine și caprine, afectați de blocarea exportului de animale. „Discuții intense cu comisarul Olivér Várhelyi privind deblocarea exporturilor de ovine și caprine către țările terțe. Nu vreau să vă îmbăt cu apă rece. Situația este una complexă, ca să nu spun foarte complicată. De un lucru vă pot asigura însă: există o deplină deschidere și disponibilitate din partea Comisiei Europene pentru redeschiderea cât mai rapidă a exporturilor, imediat ce măsurile de biosecuritate vor fi implementate și respectate cu strictețe”, a transmis europarlamentarul Daniel Buda pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, în paralel, continuă discuțiile privind acordurile comerciale necesare, astfel încât exportul de carcase să poată fi reluat după stabilizarea situației epidemiologice și după asigurarea unei trasabilității corespunzătoare.

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